Äänestysaktiivisuus nousi aavistuksen viime kuntavaaleista – vaasalaiset äänestivät vilkkaasti

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus parani hivenen vuoden 2012 vaaleista. Äänestämässä kävi 58,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Aktiivisimmin äänestettiin Vaasan vaalipiirissä, missä uurnilla kävi 63,7 prosenttia äänioikeutetuista. Laiskimmin äänestettiin uudessa Savo-Karjalan vaalipiirissä, missä äänestysaktiivisuus oli 54,8 prosenttia.

Vaalipiirien jako on muuttunut vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen. Kaakkois-Suomen vaalipiiriin on yhdistetty Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit. Savo-Karjalan vaalipiiriin on yhdistetty Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit.

Ahkerimmin äänestettiin Keski-Suomen Kinnulan kunnassa. Siellä äänestämässä kävi 82,6 prosenttia äänioikeutetuista. Laiskimmin äänestivät kajaanilaiset. Kunnan äänestysprosentti oli 49,3.

Kinnulassa oli korkein äänestysprosentti myös vuoden 2012 kuntavaaleissa.

Viimeisenä selvisi Varsinais-Suomessa sijaitsevan Loimaan äänestysaktiivisuus.

Ennakkoon äänesti näissä kuntavaaleissa 26,6 prosenttia äänioikeutetuista ja varsinaisena vaalipäivänä 32,2 prosenttia äänioikeutetuista.

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 äänestysprosentti oli 58,3. Vuoden 2008 vaaleissa äänestämässä kävi 61,3 prosenttia äänioikeutetuista ja vuoden 2004 vaaleissa 58,6 prosenttia.