Vapaavuori: Älyttömän hyvä fiilis ryhtyä Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi

Jan Vapaavuori (kok.) juhlistaa vaalivoittoa, vaikka ääniä on vielä laskematta Helsingissä. Hän sanoi STT:lle, että on älyttömän hyvä fiilis ryhtyä pääkaupungin ensimmäiseksi pormestariksi maassa, jossa kokoomus on suurin puolue.