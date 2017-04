Kaikki äänet laskettu: Kokoomus voitti vaalit, demarit toisena ja keskusta kolmas

Kokoomus on saanut eniten ääniä kuntavaaleissa. Toiseksi ylsi SDP ja kolmanneksi keskusta. Perussuomalaiset on menettämässä eniten paikkoja viime kuntavaaleihin verrattuna ja vihreät on suurin voittaja.

Kokoomus sai koko maan äänistä 20,7 prosenttia. SDP:tä äänesti 19,4 prosenttia ja keskustaa 17,5 prosenttia. Vihreät sai ääniä 12,4 prosenttia, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset molemmat 8,8 prosenttia. RKP:tä äänesti 4,9 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 4,1 prosenttia. Äänestysprosentti kuntavaaleissa oli 58,8 prosenttia. Vireiden kuntavaalinousu näkyi erityisesti Jyväskylässä, jossa puolue nousi suurimmaksi. Vihreät kiri Jyväskylän ykköseksi viidenneltä sijalta. Jyväskylässä vihreät sai 19,8 prosenttia äänistä ja 14 paikkaa 67-paikkaisesta valtuustosta. Ehdokkaista eniten ääniä keräsi vihreiden kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Touko Aalto. Hänen osuutensa on lähes neljä prosenttia. Seuraavina tulevat kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen. Molempien ääniosuus oli 2,6 prosenttia. Jyväskylässä edelliset kuntavaalit voittanut SDP sai äänistä nyt 19,3 prosenttia ja 13 valtuustopaikkaa Kolmanneksi tullut kokoomus sai äänistä 17,4 ja keskusta 15,9 prosenttia. Vasemmistoliittoa äänesti 10,1, perussuomalaisia 8,1 ja kristillisdemokraatteja 6,4 prosenttia. Piraattipuoluetta äänesti 1,4 prosenttia. Jyväskylän äänestysprosentti oli 55,9.