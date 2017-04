Kokoomus on suurin puolue, kun äänistä on laskettu lähes 98 prosenttia. Kokoomus on saanut tähän mennessä lasketuista äänistä 20,6 prosenttia. Nyt laskettujen äänten perusteella SDP:tä on äänestänyt 19,4 prosenttia ja keskustaa 17,8 prosenttia.

Perussuomalaiset on menettämässä eniten paikkoja viime kuntavaaleihin verrattuna, ja vihreät on suurin voittaja. Vihreät on saanut äänistä 12,3 prosenttia, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset molemmat ovat saaneet 8,8 prosenttia äänistä. RKP:tä on äänestänyt 4,9 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 4,1 prosenttia. Äänestysprosentti oli kuntavaaleissa 58,8 prosenttia.