MT: Pääsiäiskysyntä tyhjentänyt munavarastot – varsinaista munapulaa ehkä kesällä

Kananmunien pääsiäistä kohti lisääntyvä kysyntä on tyhjentänyt munanpakkaajien varastot, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus

Kananmunat tuskin loppuvat kaupoista kokonaan, mutta osasta tuotteita voi tulla pulaa, arvioi kananmunapakkaamo Munax. Pakkaamo ei pystynyt enää torstaina toimittamaan kaikkia tilattuja eriä.

Varsinainen pula kananmunista voi iskeä loppukesällä, tuoreista haudontatiedoista käy ilmi. Munaxin toimitusjohtaja Janne Torikka arvelee munien hinnan Suomessa nousevan tämän vuoden aikana.

Munatilanne ei ole ainakaan yhtään parempi kuin vuosi sitten, tutkimuspäällikkö Pasi Saarnivaara Gallup Elintarviketiedosta toteaa.

Tuotanto on kasvanut alkuvuonna, mutta myös kulutus on lisääntynyt. Kananmunien tuottajahinta on alamaissa.