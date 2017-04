Yle: Tasaisin sukupuolijakauma kristillisdemokraateilla, SDP:n keski-ikä korkein

Tasaisin sukupuolijakauma kuntavaaleissa valtuustoihin valittujen joukossa on kristillisdemokraateilla. Asia käy ilmi Ylen tulospalvelusta . Kristillisdemokraattien 314 valitusta 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia.

Esimerkiksi kokoomuksen valtuutetuista 64 prosenttia on puolestaan miehiä ja 36 prosenttia naisia. SDP:llä vastaavat luvut ovat 55 prosenttia miehiä ja 45 prosenttia naisia, keskustalla taas 64 prosenttia miehiä ja 36 prosenttia naisia.

Vihreät sekä feministinen puolue ovat ainoat, joilla valtuustoihin valittiin enemmän naisia kuin miehiä. Vihreiden 536 valitusta 33 prosenttia on miehiä ja 67 prosenttia naisia. Feministinen puolue sai yhden paikan. Valittu on nainen.

Korkein keski-ikä vaaleissa valittujen parissa on Ylen tulospalvelun mukaan sosiaalidemokraateilla, vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla. Kaikkien kolmen puolueen valittujen keski-ikä on 53.

Matalin keski-ikä on puolestaan piraattipuolueella. Puolueen kahden valitun keski-ikä on 37. Toiseksi matalin keski-ikä on vihreillä. Puolueen valtuustoihin valittujen keski-ikä on 43.