Olisiko aika kokeilla permakulttuuria puutarhassa?

Jo muutaman vuoden ajan puutarhaihmiset ovat puhuneet permakulttuurista. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Määritelmän mukaan se on rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen. Se tulkitaan usein kestäväksi kulttuuriksi.

Permakulttuurin periaatteisiin kuuluvat ekologiset ja eettiset periaatteet. Puutarhassa ja viljelypalstalla permakulttuuria voidaan toteuttaa niin, että käytetään mahdollisimman vähän luonnonvaroja. Maaperää ei muokata tai lannoiteta niin, että se kärsisi. Permakulttuuri on aivan viime vuosiin saakka ollut vaihtoehtoihmisten eli kansankielellä ituhippien suosiossa, mutta nyt on oivallettu, että siinä on viisauden siemen.

Jos pihatrendejä on uskominen, monessa suomalaispihassa kokeillaan sitä tänä kesänä.