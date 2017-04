Poliisi huolissaan: Rippikouluikäiset käyttäneet Suomen kovimpia huumeita Kiuruvedellä

Itä-Suomen poliisi tiedottaa tutkineensa viime kesästä alkaen Kiuruvedellä nuorten ja alaikäisten huumausaineiden käyttöä.

Poliisi tiedottaa asiasta sen ollessa vielä keskeneräinen, koska haluaa nuorten vanhempien kuulevan asiasta.

- Kiuruvedellä rippikouluikäisten parissa on ollut ja on saatavilla huumausaineita ja yksittäiset alaikäiset ovat myös käyttäneet niitä. Piireissä, jossa on käytetty huumeita, on käytetty ja käytetään myös kovimpia Suomessa saatavilla olevia huumeita ja huumausaineiksi luettavia lääkkeitä, poliisista kerrotaan.

Poliisi vetoaa vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, kenen seurassa lapset liikkuvat.

- Myös alkoholin ja tupakan suhteen on hyvä olla tiukka, sillä niiden käyttö alentaa kynnystä kokeilla huumausaineita, poliisista todetaan.

Kiuruvedellä huumeiden käyttö on liittynyt tyypillisesti nuorten juhlintaan.