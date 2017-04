Jyväskylän ääniharava paljastaa puheenjohtaja-aikeensa kevään aikana

Kuntavaaleissa Jyväskylän ääniharavaksi noussut vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Touko Aalto sanoo tekevänsä päätöksen puolueen puheenjohtajakisaan lähdöstä kevään aikana. Hän kertoo haluavansa hoitaa ensimmäiseksi yhteiset asiat kuntoon.

– Olen tahtonut pohtia näitä henkilökohtaisia asioita vasta sitten siinä vaiheessa, kun yhteinen työ on saatu päätökseen. Se on vähän kuin kävisi reissussa ja tulisi kotiin, niin laukut pitää vielä purkaa. Se on tässä vielä vaiheessa, Aalto sanoo.

Vihreiden puheenjohtajakisa käynnistynee pikkuhiljaa sen jälkeen, kun kuntavaalimenestys on saatu sulateltua puolueessa. Ehdokasasettelu on täysin auki, sillä toistaiseksi kisaan on julkisesti ilmoittautunut ainoastaan puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

Erilainen puheenjohtajakisa

Ohisalo uskoo, että puheenjohtajakisasta tulee erilainen kuin esimerkiksi kokoomuksen ja SDP:n menneistä puheenjohtajakamppailuista, koska lähtöasetelmana ei ole istuvan puheenjohtajan haastaminen.

– Voisin kuvitella, että nyt kun vaaleista selvitään ja ihmisiä alkaa ilmoittautua kisaan, saadaan oikein hyvähenkinen keskustelu ja rakennetaan yhdessä puolueen tulevaisuutta, Ohisalo sanoo.

Ohisalo arvioi, että vihreiden kuntavaalimenestys perustui siihen, että puolue onnistui välittämään viestin siitä, että kuntavaaleilla on väliä politiikassa ja ihmisten arjessa.

Myös Aallon mukaan puolue onnistui kehittymään entistä helpommin lähestyttäväksi. Aalto muotoilee, että puolue tavoitti vastaanottajan taajuuden.

Vihreät nousi Jyväskylässä kaupungin suurimmaksi puolueeksi. Aallon mukaan vaalivoiton takana on pitkäjänteinen työ ja hyvä joukkue.