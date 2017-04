Kuntavaaleissa löytyy aina paikallisia erikoisuuksia, kuten eduskuntapuolueiden ulkopuolelta nousevia pienpuolueita ja paikallisia ääniharavia. Tässä muutamia nostoja sunnuntain tuloksista.

Maahanmuuton vastustajia putosi

Maahanmuuton äänekkäitä vastustajia tippui valtuustoista. Perussuomalaisista erotettu Terhi Kiemunki ei tullut valituksi valtuustoon Tampereella. Espoossa Seppo Huhta (ps.) putosi varasijalle. Turussa yhteislista sinivalkoiset–sitoutumattomat ei saanut paikkaa, kun Olavi Mäenpää putosi valtuustosta. Hän sai 779 ääntä.

Maahanmuuton vastustajia suositussa Uuninpankkopoika -blogissaan kritisoiva Saku Timonen (sd.) sai Pohjois-Karjalan Juuassa neljänneksi eniten ääniä, ja 89 ääntä riitti Timoselle valtuustopaikan uusimiseen.

Vaasassa selkeä äänikuningas

Vaasassa kansanedustaja Joakim Strand (r.) keräsi peräti 4 381 ääntä eli 13,4 prosenttia kaikista äänistä. Vain kolme puoluetta sai enemmän ääniä kuin Strand yksin.

RKP:n vaalivoittoon siivitti osin Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen puolustaminen. Hallitus aikoo lakkauttaa Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen osana sote-uudistusta.

SDP:n puoluesihteeri jäi rannalle

Kolmen suurimman puolueen puoluesihteereistä Jouni Ovaska oli keskustan ääniharava Tampereella. Ovaska sai 899 ääntä, joilla hän ohitti Tampereella 879 ääntä saaneen kansanedustaja Mikko Alatalon (kesk.). SDP:n helmikuussa valittu puoluesihteeri Antton Rönnholm sai Helsingissä 285 ääntä, jolla valtuuston ovet eivät auenneet. Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen ei ollut ehdolla, mutta hänen puolisonsa Herttaliisa Tuure (kok.) pääsi Espoossa varasijalle.

Kittilässä oma voittajansa

Kriisien keskellä olleessa Kittilän kunnassa iso osa valtuustopaikoista meni uusiksi. Kuntavaalien paikallinen voittaja on Oikeudenmukainen Kittilä -lista, joka sai läpi kuusi valtuutettua ja on toiseksi suurin valtuustoryhmä. Äänikuningattareksi nousi kyseisellä listalla ollut Inkeri Yritys, joka kahmaisi yli 12 prosenttia Kittilässä annetuista äänistä. Yritys on kunnallispolitiikan konkari, ja hän on edustanut aiemmissa vaaleissa vasemmistoliittoa. Keskusta piti paikkansa Kittilän suurimpana puolueena 31,6 prosentin osuudella, mutta menetti kolme paikkaa verrattuna edellisiin kuntavaaleihin.

Korsnäs RKP:n hallussa

Pienemmissä kunnissa näkyy esimerkiksi yhden puolueen yksinvaltaa sekä pienillä äänimäärillä valtuustoon tai varasijalle yltämisiä. Esimerkiksi Pohjanmaalla Korsnäsin valtuusto on täynnä RKP:n edustajia, kun puolue keräsi lähes 95 prosenttia kunnan äänistä.

Liberaalipuolue sai Parikkalassa 13,8 prosenttia äänistä ja nousi kolmanneksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Puolue sai Etelä-Karjalassa sijaitsevan Parikkalan valtuustoon neljä paikkaa. Liberaalipuolueen Jouni Kiviaho oli Parikkalassa puolueensa ääniharava. Keskusta sai äänistä 42,3 prosenttia ja pysyi kunnassa selkeästi suurimpana.

Keuruulla SDP:n Tuomo Kylliäinen sai nolla ääntä, mutta pääsi silti varasijalle.