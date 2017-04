Terho ei ota riippakiveä puolueen vaalitappiosta

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ei usko puolueen vaalitappion muodostavan hänelle riippakiveä puolueen puheenjohtajakisaa ajatellen.

– Riippa on väärä sana, mutta puolueelle tämä on jonkinlainen herätys meidän kannattajilta. Totta kai viesti otetaan selkeästi vastaan, ja nyt on aika terävöittää sekä sanomaa että politiikan sisältöä, Terho kommentoi STT:lle.

Terho on eräänlaisessa hallituksen puolustajan asemassa suhteessa kilpakumppaniinsa, europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoon, joka on kommentoinut hallitustien hedelmiä hyvinkin kriittisesti. Terho uskoo, että puolueen uudistuminen ja sanoman terävöityminen alkaa nyt kiteytyä puheenjohtajakampanjoinnin päästessä vauhtiin.

Hänen mielestään kuntavaalien tuloksesta ei voi lukea suurempia viitteitä kaksikon suosiosta ajatellen puheenjohtajakisaa. Halla-aho sai kuntavaaleissa Helsingissä noin 5 600 ääntä, Terho 3 300.

– Eiväthän henkilökohtaiset äänet kuntavaaleissa ole yhteydessä puheenjohtajavaaleihin juurikaan. Puheenjohtajavaaleissa äänestävät meidän jäsenet, kun kuntavaaleissa kaikki Helsingin äänioikeutetut, Terho sanoo.

Valtio-opin professorin Kimmo Grönlundin mielestä ei ole varmaa, vaikuttaako perussuomalaisten kuntavaalitappio puheenjohtajakamppailuun.

– Ei se nyt varmaan ainakaan parantanut Sampo Terhon asemia. En sitten tiedä, onko suurempaa vaikutustakaan, mutta näin minä sen tulkitsisin.

Grönlundin mielestä ehdokkaan kuntavaalikannatuksella voisi olla jotain merkitystä puheenjohtajakamppailun suhteen lähinnä sellaisessa tilanteessa, jossa jompikumpi olisi tehnyt erittäin huonon vaalituloksen. Kun näin ei käynyt, ei kuntavaalikannatuksesta voi lukea viitteitä puheenjohtajakisan tuloksesta.

– Perussuomalaisten puoluekokoukseen kaikki maksaneet jäsenet voivat mennä äänestämään, joten paljon riippuu siitä, kuka sinne loppujen lopuksi sitten lähtee.