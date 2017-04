Entisen liivijengiläisen hakkaajille vankeustuomioita

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina kaksi liivijengiläistä ehdottomaan ja neljä ehdolliseen vankeuteen rikoskokonaisuudesta, jossa entiseltä jengiläiseltä vaadittiin 10 000 euron summaa.

Törkeän kiristyksen yrityksen lisäksi käsiteltävänä oli kolme pahoinpitelyä, yksi niistä törkeä. Oikeuden mukaan rikokset tehtiin osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Tuomituista osa kuuluu United Brotherhood Karjala -jengiin, osa The Chosen Ones -jengiin. Rikosten uhriksi joutunut mies on entinen The Chosen Ones -jengin jäsen.

Rikokset tapahtuivat viime joulukuussa Joensuussa. Oikeuden mukaan ne tehtiin osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Kymmeniä nyrkiniskuja

Törkeän kiristyksen yritykseen syyllistyi tuomion mukaan kolme United Brotherhood -jengin jäsentä. He vaativat kiristettävää luovuttamaan 5 000 euroa yhdelle heistä ja 5 000 euroa jengille.

Tämän jälkeen rikoksen uhria lyötiin, potkittiin ja kuristettiin jengin tiloissa. Lyöntejä oli tuomion mukaan useita kymmeniä. Miestä lyötiin sekä nyrkein että golfmailalla. Lopuksi hänet kyydittiin kotiin.

Juha-Matti Markus Palviainen, 25, sai kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta törkeän kiristyksen yrityksestä, pahoinpitelystä, törkeästä pahoinpitelystä ja pakottamisesta.

Heikki Olavi Kakkonen, 40, sai kaksi vuotta ja yhden kuukauden vankeutta törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Kolmas mies tuomittiin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeän kiristyksen yrityksestä ja avunannosta törkeään pahoinpitelyyn.

Aseena myös pesäpallomaila

Noin viikkoa aiemmin kolme The Chosen Ones -jengin jäsentä pahoinpiteli samaa miestä oman jenginsä kerhotiloissa. He löivät miestä nyrkein ja alumiinisella pesäpallomailalla.

Kaksi miehistä sai 60 päivän ehdollisen vankeustuomion pahoinpitelystä ja kolmas 70 päivän ehdollisen tuomion pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta.

Lisäksi oikeus tuomitsi yhden miehen sakkoihin ampuma-aserikoksesta.