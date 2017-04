Keskustan kannattajat jäivät kotiin - hallituksen lopputaipaleesta tulossa vaikea

Perinteisesti pääministeripuolueen kannatus laskee kuntavaaleissa. Nyt keskustan ja perussuomalaisten äänimäärän romahdus on kuitenkin niin iso, ettei loppuhallitustaipaleesta ole tulossa helppoa, arvioi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Myös kansanedustaja ja pitkän linjan keskustavaikuttaja Seppo Kääriäinen sanoo vaalitappion syyksi keskustan aseman päähallituspuolueena.

- Vaikka talous on saatu nousuun, on näin poikkeuksellisen vaikeina aikoina mahdotonta tehdä talouspolitiikkaa, joka saisi kaikkien hyväksynnän, Kääriäinen sanoo.

Ruostetsaaren mukaan keskustalla on perinteisesti ollut vaikeuksia vaaleissa, kun se on ollut kokoomuksen kanssa hallituksessa. Keskustan nyt hallituksessa harjoittama talouspolitiikka on huomattavasti oikeistolaisempaa kuin se olisi demarien kanssa punamultahallituksessa.

- Sehän on selvää. Hallitus on tehnyt kovia säästöjä ja leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet moniin vähäosaisiin. Vaikka talous on noussut, se ei näy äänestäjän kukkarossa.

Seppo Kääriäisen mukaan hienoista talouskasvua on nyt tuettava jatkamalla samaa linjaa. Se ei välttämättä tule olemaan helppoa, kun kokoomus katsoo vaaleissa saaneensa entistä vahvemman mandaatin ajamilleen asioille.

- Kyllä keskustassa joudutaan nyt pohtimaan, onko harjoitettu politiikka oikeansuuntaista siihen nähden, mitä äänestäjät odottavat, Ruostetsaari sanoo.

Keskusta ei saanut kannattajiaan liikkeelle

Äänestysinnon lasku oli yksi syy keskustan vaalitappioon. Puolue ei saanut omia kannattajiaan liikkeelle. Seppo Kääriäinen ei näe tilannetta aivan mustavalkoisena.

- Valtakunnallinen äänimäärä ja paikkamäärät putosivat, mutta samalla maakuntien vaalipiireissä tuli hyviäkin tuloksia ja ykköspaikkoja, kuten Kuopiossa.

Vaalitutkija Jussi Westinen ajatuspaja e2:sta kuitenkin korostaa, että keskusta ei todennäköisesti saanut osaa omista kannattajistaan liikkeelle ydinkannatusalueilla.

- Keskustan vahvoilla alueilla, kuten Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, tuli takapakkia ja äänestysprosentti laski monissa keskustan ydinkannatusalueen kunnissa.

Kääriäisen mielestä Helsingin pormestarivaali antoi kokoomukselle lisätyöntöä ja intoa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Hallituspuolueen taakka ja valtakunnallinen politiikka ei hänen mielestään paina samalla tavalla kokoomusehdokkaiden hartioita kuin keskustalaisten. Hän muistuttaa kuitenkin, että kaikki kolme suurta puoluetta hävisivät näissä vaaleissa.

- Kokoomus on ollut tuulensuojassa pääministerin takana. Lisäksi heidän etunaan näyttää olevan se, että heidän julkikuvaansa ei vaikuta se, mitä maan politiikassa tapahtuu ja tehdään.

Ruostetsaari on samaa mieltä. Keskustan kannattajille ei riitä pelkästään se, että oma puolue on hallituksessa, vaan odotuksena on saada positiivisia asioita myös maakuntiin.

- Keskustan äänestäjät ovat hyvin vaativia omia herrojaan ja rouviaan kohtaan. Sieltä odotetaan tulosta, Ruostetsaari sanoo.