Pertti Hakanen Karjalan Liiton johtoon - Matti Puhakka jatkaa liittovaltuuston puheenjohtajana

Karjalan Liiton liittokokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Pertti Hakanen Sastamalasta. Hakasen sukujuuret ovat Viipurin läänin Pyhäjärvellä.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin viestintäpäällikkö Kirsi Juura Kouvolasta ja toisena varapuheenjohtajana jatkaa suunnittelija Eevaliisa Kurki Hyvinkäältä. Juuran sukujuuret ovat Jääskessä ja Kurjen Joutsenossa.

Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa ministeri Matti Puhakka Enosta. Omasta toiveestaan hallituksen puheenjohtajuuden jättänyt espoolainen Marjo Matikainen-Kallström jatkaa liittovaltuuston toisena puheenjohtajana. Kolmas puheenjohtaja on talousneuvos Maija-Liisa Lindqvist Lahdesta. Matikaisen ja Lindqvistin sukujuuret ovat Viipurissa.

Liittokokouksessa hyväksyttiin Karjalan Liiton strategia eli toiminnan ja talouden päälinjat 2017-2020.

Karjalan Liitto on karjalaisuuden liitto, jonka toiminta-alueet ovat kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret. Kaiken toiminnan tavoitteena on edistää karjalaisuutta ja sen elinvoimaisuutta ja tuoda siten lisäarvoa koko yhteiskunnalle. Karjalaisuus on olennainen osa suomalaisuutta.

Karjalan Liitto on noin neljänsadan yhteisön valtakunnallinen kattojärjestö. Jäsenyhteisöissä on henkilöjäseniä yhteensä noin 30 000.