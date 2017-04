"Naispappeihin kohdistuu tappamis- ja raiskaamispuhetta"

Pastori Visa Viljamaa, 30, on monelle nuorelle aikuiselle sosiaalisesta mediasta tuttu, keskusteluun heittäytyvä pappi. Helsingin Kallion seurakunnan pastori twiittaa ja snäppää – pyrkii rakentavaan keskusteluun ja parempaan huomiseen kaikille.

Hän on läsnä seurakuntalaisille ja apua tarvitseville myös kasvokkain. Kallion kirkkoonkaan ei tulla vain hiljentymään, sillä entistä useampi kävijä kaipaa keskusteluapua.

Osalla on hengellisiä kysymyksiä mutta monilla myös arjen huolia, kuten raha- tai parisuhdeongelmia

– Kahdenkeskisten keskustelujen määrä on kasvanut viime vuosina. Itselläni on niitä joka viikko, Viljamaa sanoo.

Määrän kasvulle hän näkee kaksi syytä. Aiemmin kirkkoherranvirastolla oli päivystävä pappi, mutta avuntarvitsijalle sinne asti pääseminen vaati monta vaihetta: piti selvittää, milloin pappi päivystää, missä ja miten aika varataan ja vielä rohkaistua paikalle.

Nyt Kallion kirkossa ovet pidetään auki joka päivä aamusta iltaan. Kirkkosalissa ohikulkevaa pappia voi lähestyä suoraan tai sopia hänen kanssaan vaikka soittamisesta myöhemmin. Kynnys aloittaa keskustelu on matalampi.

– Se vaatii sen, että ihminen on valmis puhumaan. Se vaatii myös sen, että ihminen aistii minun olevan läsnä ja valmis kuuntelemaan. Jos vain porhallan kirkkosalin läpi, ei tilaisuutta keskustelulle synny.

Toinen syy keskusteluavun tarpeelle on se, että muita kuuntelijoita ei välttämättä lähiympäristössä ole.

– Apua haetaan yleensä liian myöhään kuin liian aikaisin. Vaikka ihmisellä olisi ystäviä, joille puhua, niin ne ystävät, jotka haluavat kuulla vaikeista asioista, voivat olla harvassa. Osa taas ei halua, että kukaan tietää ongelmista, vaikka asiat olisivat pahasti sotkussa.

Viljamaa ei koe olevansa pelkkä velkaneuvoja tai terapeutti, vaikka monen huolet koskevat maallisia murheita.

– Ihmisellä on jokin syy tulla kirkkoon ja puhumaan papille. On hyvä muistaa, että kirkkoon voi aina tulla. Ainakin Jumala haluaa jokaiselle hyvää, jos tuntuu, ettei kukaan muu välitä.

Visa Viljamaan puheissa niin kasvokkain kuin sosiaalisessa mediassakin korostuu yhteisöllisyys, rakkaus lähimmäisiä kohtaan ja oikeudenmukaisuus.

Somessa kaikuu myös toisenlaisia äänenpainoja. Viime aikoina yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuneet papitkin ovat joutuneet avoimen vihapuheen kohteeksi. Esimerkiksi tällä viikolla turvapaikanhakijoiden auttajana tunnettu pappi Marjaana Toiviainen ilmoitti muuttavansa pois Suomesta rasismin takia.

– On ollut yllättävää, miten systemaattisesti valheita rummutetaan. Se on niin taidokasta, että se on pelottavaa. Uhri voi olla kuka vain, Viljamaa pohtii.

Vihapuhe kohdistuu hänen mukaansa eri tavalla naispappeihin kuin miespappeihin, vaikka sekä naiset että miehet ovat olleet järjestämässä kirkon hätämajoitusta ja vastustamassa kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneiden palautuslentoja.

– Naispappeihin kohdistuu tappamis- ja raiskaamispuhetta. Kuinka syvällä onkaan ajatus siitä, että suomalainen nainen olisi suomalaisen miehen omaisuutta.

Kollegat tukevat ja tsemppaavat toisiaan.

– Toivoa ei silti saa menettää, vaikka samaa keskustelua käytäisiin yhä uudelleen ja uudelleen.

Joskus sosiaalisen median keskustelut kuumentavat kuitenkin myös papin tunteet.

– Olen oppinut, ettei kaikkeen tarvitse reagoida heti. En halua huutaa oloani someen, vaan pistän puhelimen pois. Mietin, mikä itselläni on tilanne, että reagoin niin voimakkaasti.