Työtä ei tarvitse enää viedä halvempiin maihin – robotit siivittävät Suomea nousuun

Uudenkaupungin autotehtaalla on mennyt viime aikoina erittäin hyvin: satoja ihmisiä on palkattu ja rekkakiertueella on etsitty yli tuhatta uutta autonrakentajaa.

Tehtaalla työskentelee jo yli viisisataa robottia, mutta aina kun tehdas on ostanut lisää robotteja, se on palkannut myös lisää ihmisiä. Menestyksen salaisuus on siinä, että tehdas osaa käyttää robotteja hyvin.

Tällaisella reseptillä voisi luoda Suomeen lisää työpaikkoja, uskoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta.

– Digitalisaatio ja robotiikka johtavat siihen, ettei yritysten enää tarvitse siirtää tuotantoa halvemman työvoiman perässä kehittyviin maihin, Maliranta sanoo.

Malirannan mielestä Uudenkaupungin autotehtaan menestys ja uudet työpaikat symboloivat hyvin talouden muutosta. Erityisen ilahduttavaa on se, että autotehtaan työpaikoista suurin osa sopii ihmisille, joilta ei vaadita huippukykyjä – kohtalainen osaaminen riittää. Juuri tällaisten ihmisten työpaikkoja on viime vuosina kadonnut nopeasti.

Autotehtaan menestys on Malirannan mukaan myös tärkeä muistutus siitä, että etukäteen on mahdoton sanoa, mitkä ovat tulevaisuuden menestysaloja.

– Tämän takia koulutuksella kannattaa antaa ihmisille hyvä yleissivistys.

Moni on muuttanut muualta Uuteenkaupunkiin työn perässä ja on tyytyväinen lähtöönsä. Kuopiosta kolme vuotta sitten lähtenyt Helmi Holopainen on juuri saanut ensimmäisen ylennyksensä.

Kannonkoskelta vajaat kuusi vuotta sitten muuttanut Markus Oinonen on puolestaan edennyt kokoonpano-osastolla esimieheksi.

– En ole kertaakaan miettinyt vaihtavani työpaikkaa, Oinonen sanoo.