Tiedustelulaki panisi supolaiset soittelemaan hätäkeskuspuheluja

Suojelupoliisille ollaan säätämässä velvoite paljastaa tiedustelutietoja muille viranomaisille tietyissä tilanteissa jopa tiedusteluoperaation paljastumisen uhalla.

Tiedustelulakiluonnoksen mukaan supolaisten pitäisi viime kädessä soittaa vaikka hätänumeroon, jos tiedustelussa tulee ilmi tapahtumassa oleva vakava rikos kuten ryöstö tai raiskaus, joka vielä on estettävissä. Siviilitiedustelulainsäädäntöä pohtinut työryhmä ei jättäisi supolaisille harkintavaraa asiassa. Ilmoitus olisi tehtävä heti.

Erityisasiantuntija Heli Heikkola sisäministeriöstä kertoo, että hätäpuhelussa soittaja voisi sanoa olevansa suposta. Sen voisi tapauskohtaisesti punnita, paljastaako tietojensa lähteeksi tiedustelun, jota tehdään kansallisen turvallisuuden nimissä.

– Jos ilmoittaminen onnistuu tiedustelua paljastamatta, sitä tietenkin suositaan. Viime kädessä on kuitenkin otettava se riski, että tiedonhankinta menee pieleen tai paljastuu. Ihmishenki ja terveys menevät edelle, jos rikos on vielä estettävissä, kertoo Heikkola.

Suomeen ollaan luomassa monien muiden Euroopan maiden tyylistä tiedustelulainsäädäntöä.

Työryhmien mietinnöt esiteltiin viikolla, ja ne lähtevät seuraavaksi lausuntokierrokselle. Hallitus haluaa saada esitykset eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä.

Työryhmässä on pohdittu myös tilanteita, joissa rikos on jo tapahtunut. Silloinkin supon pitää joissakin tapauksissa luovuttaa tiedustelutietoja esitutkintaa tekevälle viranomaiselle, kuten poliisille. Rima on kuitenkin nostettu korkeammalle kuin estettävissä olevissa tapauksissa.

Tiedustelussa ilmitullut pienimuotoinen huumekauppa esimerkiksi jäisi ilmoittamatta, kun taas isosta huumekaupasta ilmoittaminen olisi supon punnittavissa. Ylitörkeistä rikoksista kuten tahallisista henkirikoksista ilmoitus pitäisi tehdä, mutta sitä voisi lykätä vuosi kerrallaan, jos salaaminen on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden tai jonkun hengen tai terveyden suojaamiseksi.