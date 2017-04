Muovipakkaustenkeräys on pääsemässä Suomessa vauhtiin

Muovipakkausten kierrätys yleistyy Suomessa hyvää vauhtia, sanoo keräyksestä vastaavan Suomen Pakkauskierrätys Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Viime vuonna Suomessa vietiin Ringin kierrätyspisteisiin noin 2 600 tonnia muovia. Tänä vuonna kerättävän muovin määrä näyttää kaksinkertaistuvan, Tanskanen arvioi.

Suomessa on noin 540 kierrätyspistettä, joihin voi viedä kotitalouksien muovipakkauksia. Lainsäädäntö vaatii, että keräyspiste on jokaisessa kunnassa, jossa on yli 10 000 asukasta.

Keräysastioita on esimerkiksi kauppakeskusten ja suurten kauppojen lähellä.

– Pisteiden määrää ei ole tarkoitus lisätä. Tavoitteena on, että ihmiset saadaan käyttämään nykyistä verkostoa ja lajittelemaan aktiivisesti, Tanskanen sanoo.

Muovipakkausten keräysverkosto ulottuu jo lähes läpi Suomen, pohjoisin keräyspiste löytyy Muoniosta ja eteläisin Hangosta. Kaupunkien keskustoissa kierrättäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa yleinen muovipakkaustenkeräysastia löytyy vain yhdestä paikasta.

– Keskustoista on vähän tilaa säiliöille. Helsingissä astioille ei saa laittaa ekopisteen kylttejä, koska ne tulkitaan mainoksiksi, Tanskanen kertoo.

Ongelmat on huomattu myös pääkaupunkiseudun jätehuoltoa hoitavassa HSY:ssä. Kuntayhtymä aloitti viime vuoden keväällä kokeilun, jossa pakkauksia kerätään suoraan kiinteistöiltä. Mukana on tällä hetkellä noin 3 500 kiinteistöä, joiden joukossa on kouluja ja palvelutaloja.

Alussa keräykseen päätyi myös muuta jätettä. Kokeilu aloitettiin kiinteistöissä, joissa entiset energiajäteastiat muutettiin muovipakkausten keräykseksi, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Johanna Rusanen.

– Muovipakkauksia, joissa on paljon niihin kuulumatonta materiaalia seassa, ei voitu toimittaa jalostuslaitokselle. Kuormat jouduttiin toimittamaan Vantaan energialle polttoon.

Nyt lajittelu toimii ja kerätyt pakkaukset saadaan hyötykäyttöön. Kokeilua on tarkoitus jatkaa ensi vuoden loppuun ja mukaan otetaan uusia kiinteistöjä jo tänä vuonna. Kokeiluun liittyminen on vapaaehtoista.

Muissa suurissa kaupungeissa kiinteistökeräys on alkutekijöissään. Turussa mukana on parikymmentä kiinteistöä, ja Tampereen seudulla kierrätyksen hinnasto on valmis. Oulussa kiinteistökeräystä ei vielä suunnitella.

Kiinteistöiltä ja keräysastioista kerätyt muovipakkaukset viedään Fortumin käsittelylaitokselle Riihimäelle. Siellä kierrätetyistä valmisruokapakkauksista ja jugurttipurkeista tehdään muun muassa muovirakeita. Fortum myy rakeet eteenpäin, ja lopulta uusiomateriaalista tehdään esimerkiksi kukkaruukkuja ja muovikasseja.

– Tällä hetkellä muovista saadaan käytettyä noin 60 prosenttia. Tavoitteena on, että voisimme hyödyntää materiaalista 75 prosenttia, kertoo liiketoimintajohtaja Kalle Saarimaa Fortumilta.