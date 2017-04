Poliisille on tehty viime aikoina useita rikosilmoituksia valepoliiseista, jotka ovat soittaneet vanhemmille ihmisille ja painostaneet näitä antamaan heille heidän pankkikorttinsa, pankkikortin tunnusluvut tai vaihtoehtoisesti nettipankin tunnukset.

Helsingin poliisilaitos muistuttaa, että poliisi ei missään nimessä ota ihmisiin yhteyttä ja kysy heidän pankkikorttinsa tunnuslukua tai muita tunnuslukuja.

Tekotavat ovat hieman vaihdelleet, mutta yhteistä on ollut, että poliisina esiintyneet huijarit ovat ottaneet vanhukseen yhteyttä puhelimitse tuntemattomasta numerosta. He ovat kiivaasti väittäneet olevansa poliiseja ja puheen sävy on voinut olla jopa painostava.

Tuorein tapaus Helsingissä on kirjattu sunnuntai-illalta, kun poliisina esiintynyt nainen soitti vuonna 1942 syntyneelle miehelle ja sepitti tarinaa etsintäkuulutetun ihmisen kiinniottamisesta. Poliisina esiintynyt henkilö kertoi tarvitsevansa miehen pankkitunnuksia.

– Tässä tapauksessa uhri oli kuitenkin alkanut epäröimään, eikä antanut uusimpia pankkitunnuksiaan, poliisi kertoo.

Sunnuntaina kolmen jälkeen iltapäivällä toiselle uhrille soittanut valepoliisi väitti, että uhrin pankkikortti oli kopioitu ja uhrin pitäisi noudattaa ohjeita tekijän kiinnisaamiseksi.

– Valepoliisi oli puhelimessa ohjannut uhrin ajamaan kaupungilla tietylle kadulle ja neuvonut jättämään pankkikortin puun juureen kiven alle. Tämän jälkeen huijari oli vielä tiedustellut pankkikortin tunnusluvun puhelimessa. Uhri oli tämän antanut ja poistui paikalta, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisiksi esittäytynyt oli vielä myöhemmin pyytänyt rinnakkaiskorttia mutta oli uhri tässä vaiheessa viheltänyt pelin poikki. Uhri oli lisäksi mennyt takaisin puun juurelle, mutta kortti oli jo kadonnut. Kotona uhri huomasi, että pankkikorttia oli käytetty useamman sadan euron edestä. Tapaus sattui Helsingin Toukolassa.

Samantyylinen tapaus kirjattiin eilen myös Herttoniemessä yhdentoista aikaan aamupäivällä.