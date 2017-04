Keväälle takapakkia lähipäivinä: Lumisateisiin syytä varautua

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on lähipäivinä epävakaista ja viileää.

Tiistain ja keskiviikon aikana voimakas matalapaine sateineen liikkuu maamme yli koilliseen. Ajokeli muuttuu tiistaina aamuyöstä alkaen huonoksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Keskiviikkona ajokeli huononee maan itäosissa lumi- ja räntäsateiden takia. Sateet lisäävät onnettomuusriskiä etenkin jos joukossa on autoilijoita, joilla alla on jo kesärenkaat.

Torstaina matalapaine väistyy, mutta lämpötila jää pariin asteeseen, ja lumi-räntäsateita tulee paikoin.

– Perjantaina sää näyttäisi poutaantuvan, ja loppuviikolla lämpenee taas keväisiin, paikoin jopa noin 10 asteen, päivälämpötiloihin, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Myös yöt jatkuvat edelleen kylminä. Yön alin lämpötila on etelässä +1 ja -5 välillä ja pohjoisessa 0 ja -12 asteen välillä.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan sää on tällä hetkellä tavallista viileämpää. Lumi- tai räntäsade tähän aikaan vuodesta ei ole harvinaista, tosin määrät jäävät yleensä varsin pieniksi maan eteläosassa. Silti esimerkiksi vuosi sitten huhtikuun 25. päivänä satoi maan lounais- ja länsiosassa melko yleisesti noin viisi senttiä lunta.