Äänekosken tehdasalueen vaaratiedote on peruttu – tehtaan jälkivartiointi saattaa kestää huomiseen

Äänekosken tehdasalueen vaaratiedote on peruttu. Aiemmin sen mukaan Äänekosken tehdasalueen lähellä olevia ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen kertoo, että palon raivaustyöt on nyt aloitettu. Nurmisen mukaan jälkivartiointi paikalla saattaa kestää vielä huomisen.

– Luvassa on pitkä työ kattopeltien purkamisessa ja vesivahinkojen torjumisessa. Usein jää vielä pieniä paloja kytemään, joten niitä pitänee jäädä vahtimaan huomiseen asti.

Palo syttyi tehdasalueella Kuhnamontiellä paperitehtaan tiloissa, joissa ei ole enää tuotannollista toimintaa, vaan siellä on tehty purkutöitä. Nurmisen mukaan on vielä liian aikaista sanoa, mistä palo on syttynyt. Sen oletetaan kuitenkin saaneen alkunsa katosta tai välikatosta.

Paperitehdas toimi rakennuksessa vuoteen 2011 saakka. Vanhassa tehdasrakennuksessa on nykyään muutaman ulkopuolisen toimijan konttorit ja Metsä Groupin Äänekosken tehtaan raakavesipumppaamon sähkötila.

Metsä Board kertoo tiedotteessa, että vaara-alueella olleet henkilöt evakuoitiin heti palon alkaessa. Myös tuotannon alasajo mahdolliseen sähkökatkokseen liittyen on aloitettu. Sellu- ja kartonkituotannon alasajo on alkanut.