Suomenmaa: Elsi Katainen jättää keskustanaisten puheenjohtajuuden

Kansa­ne­dus­taja Elsi Katainen jättää kesäkuussa Suomen Keskus­ta­naisten puheen­joh­ta­juuden, kertoo Suomenmaa. Katainen on ollut keskus­ta­naisten johdossa vuodesta 2003 lähtien ja puheen­joh­ta­jana vuodesta 2011.

Katainen kokee 14 vuoden aikana antaneensa nais­jär­jes­tölle aikamoisen siivun aikaa, työtä ja tarmoaan ja saanut paljon myös itse.

- Verkostot ovat laajentuneet, ymmärrys tasa-arvon tärkeydestä on syventynyt ja mahdollisuus paneutua muun muassa perhe- ja työmarkkina-asioihin on ollut innostavaa.

- Koen olleeni läsnä oleva puheenjohtaja naisille mutta myös puolu­e­joh­dolle ja edus­kun­ta­ryh­mälle. Hanketoiminta piireissä on lisääntynyt ja järjestön talous on nyt kunnossa.

Kataisen seuraaja valitaan edus­ta­ja­ko­kouk­sessa, joka pidetään 10.–11. kesäkuuta Lahdessa.

Katainen on Savo-Karjalan kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pielavedeltä.