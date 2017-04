Kuluttaja ei ehkä tiedä, mitä tietoja terveyssovellus hänestä kerää

Hyvinvointi- ja terveyssovellusten käyttäjä ei välttämättä tiedä, minkälaista dataa hänestä niillä kerätään, sanoo viestintäneuvos Taru Rastas liikenne- ja viestintäministeriöstä. Henkilötiedon käsittelyyn tarvitaan käyttäjän lupa, mutta Rastaan mukaan tilanne on epäselvä ja vaatii selkeyttämistä.

– Kuluttaja ei välttämättä tiedä, minkälaista dataa laite tai sovellus kerää ja mihin dataa käytetään, kun se siirtyy älylaitteesta laitevalmistajalle tai palveluntarjoajalle.

Kuluttajille on tällä hetkellä tarjolla arviolta jopa 50 000 erilaista hyvinvointi- ja terveyssovellusta. Sovellusten avulla voi seurata vaikkapa liikkumista tai unenlaatua. Samalla ne keräävät käyttäjistä tietoja.

Osaa terveys- ja hyvinvointisovelluksista käytetään yksin älypuhelimessa. Lisäksi on laitteita, kuten älyvaakoja ja aktiivisuusrannekkeita, joita voidaan hallita älypuhelinsovelluksella.

Rastaan mukaan on palveluntuottajasta ja sovelluksesta kiinni, mihin kuluttaja tarkalleen suostuu, kun hän hyväksyy käyttöehdot. Rastas arvelee, että käyttöehdot hyväksytään usein tarkemmin lukematta.

– On vähän ongelmallista, että tietojen antaminen on vaatimus palvelun saatavuudelle. Joko hyväksyt ehdot tai et voi käyttää palvelua.

Käyttöehtoja ei valvota tai tarkisteta

Sovellusten käyttöehtojen pitäisi olla niin läpinäkyvät, että niiden perusteella ihminen tietää, mitä tietoja hänestä kerätään, sanoo tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa.

– Kuluttajan pitäisi pystyä tekemään sen perusteella tietoinen päätös, onko tämä sellainen palvelu, johon haluan tietoni antaa.

Datan kerääminen edellyttää myös tarpeellisuutta, Pihamaa sanoo.

– Käyttäjistä saa kerätä vain sellaista tietoa, joka on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Tietosuojavaltuutettu ei valvo sovellusten käyttöehtoja. Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) ei osata arvioida, kuinka usein käyttöehdot ovat lainmukaiset.

Valvonta on jälkikäteistä, eikä kuluttaja-asiamies siis ennakkoon tarkista käyttöehtoja. Terveyssovelluksiin liittyviä tapauksia ei ole tullut vireille Suomen kuluttajaviranomaisella, sanoo KKV:n lakimies Riikka Rosendahl.