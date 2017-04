Kela: Lukiolaisillekaan ei toimeentulotukea ilman opintolainaa - aiemmin tukea saaneet poikkeus

Kelan uusi ohjeistus tuo kuitenkin helpotusta niille, joille kotikunta myönsi perustoimeentulotukea ilman lainanottoa. Tuki siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa.

Uusi ohjeistus hyväksyttiin Kelassa viime viikolla ja se julkaistaan Kelan nettisivuilla tänään.

- Jos kunnassa on tulkittu, että opintolainaa ei tarvitse ottaa, niiden asiakkaiden osalta mekään emme sitä edellytä, sanoo Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

Aiemmin toimeentulotukea saaneen tukea ei voida noin vaan katkaista, koska lainsäädännössä noudatetaan niin sanottua luottamuksensuojaa, kertoo ylitarkastaja Jaakko Ellisaari sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

- Viranomainen ei tee edellisen viranomaisen päätöksestä poikkeavaa ratkaisua sillä tavalla, että asiakkaan etu kärsii.

Kohu sai tarkentamaan ohjeita

Kela uudisti ohjeistustaan sen jälkeen kun lukiolaisten toimeentulotuen myöntöperusteista nousi julkinen kohu.

- Tämä on hyvin perinpohjaisesti selvitetty, sanoo Tomi Ståhl.

Hänen mukaansa keskusteluita on käyty muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kuntaliiton kanssa.

- Alkuperäinen tulkinta on ollut sinänsä ihan oikea, mutta selvityksen perusteella annamme lisää esimerkkejä yksittäisistä tilanteista, jolloin ei tarvitse ottaa lainaa.

Sääntöön on poikkeuksia

Opintolainan nostamista ei vaadita esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollossa olevilta opiskelijoilta eikä opiskelijoilta, jotka eivät vaikkapa vakavan sairauden vuoksi pysty elättämään itseään.

- Jos esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutuja aloittaa opiskelun, ei välttämättä ole oikea signaali, että hän joutuu ottamaan lainaa. Koko hyödyllinen opiskelu voi jäädä opiskelematta.

Vanhempien toimeentulotukiasiakkuuskin voi vaikuttaa harkintaan, mutta ei Tomi Ståhlin mukaan automaattisesti johda vapautukseen lainan otosta.

Alaikäisen ei tarvitse nostaa

Alaikäiseltä opintolainan nostamista ei odoteta riippumatta siitä, asuuko hän omassa asunnossaan tai perheensä kanssa.

- Käytännössähän nämä tulevat esiin, jos perhe on toimeentulotukiasiakas. Jos lainanottovelvoite olisi alle 18-vuotiaalla, lapsi joutuisi ottamaan lainaa, koska perheen taloudellinen tilanne on niin huono. Sitten laina vielä katsottaisiin perheen tuloksi. Tämä tarkoittaisi, että alaikäinen elättäisi lainalla perhettään, sanoo Tomi Ståhl.

Samat säännöt kaikille

Yleissivistävässä koulutuksessa olevia koskevat samat säännöt kuin muitakin opiskelijoita, kertoo Tomi Ståhl.

- On vaadittu, että lukiolaisten ei tarvitsisi täysi-ikäisenäkään ollenkaan nostaa opintolainaa, mutta sellainen muutos ei perustu lakiin eikä oikeuskäytäntöön.

Jaakko Ellisaarikaan ei näe syytä asettaa lukiolaisia eri asemaan kuin ammattiin opiskelevia.

- Toimeentulotuki on viimesijainen pelastusrengas. Jos tuetaan opiskelua, on järkevää, että tuetaan lukiota ja ammattikoulua yhdenvertaisesti. Itse olen jopa taipuvainen sanomaan, että olisi mielekkäämpääkin tukea hyvän ammatillisen koulutuksen hankkimista kuin lukiokoulutuksen, josta ei saa suoraa lisenssiä mihinkään palkkatyöhön.

Lukiolaisten liitto pettyi

Kelan linjaus lukiolaisten toimeentulotuesta on pettymys, sanoo puheenjohtaja Pietu Heiskanen Suomen Lukiolaisten Liitosta.

Järjestö on vaatinut, ettei lukiolaisilta edellytettäisi lainaa.

- Lukiokoulutus ei anna suoria työmarkkinavalmiuksia, vaan on yleissivistävää koulutusta. Eritoten tämän valossa on kohtuutonta vaatia lukiolaisia velkaantumaan. Puhutaan kuitenkin aikuisuuden kynnyksellä olevista nuorista, sanoo Pietu Heiskanen.

Hän huomauttaa, että lukiolaiset ovat valmistuttuaan lain edessä eri asemassa kuin ammattiin opiskelevat: Kun nuorella on takataskussaan ammattitutkinto, hän on heti oikeutettu työmarkkinatukeen. Pelkällä ylioppilastutkintotodistuksella tukea irtoaa vasta viiden kuukauden odotusajan jälkeen.

Jos nuoren myöhemmin pitää rahoittaa myös jatko-opinnot lainalla, hänen velkataakkansa voi Pietu Heiskasen mukaan kasvaa kohtuuttomaksi.

- Suurin riski on, että tämä voi aidosti luoda kynnyksen lähteä lukioon. Henkilökohtainen mielipiteeni ja liitonkin mielipide on, että jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus käydä lukio lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Se on lukiokoulutuksemme vahvuus, linjaa Heiskanen.

Hänen mukaansa Suomen Lukiolaisten Liitto pitää aihetta jatkossakin esillä.