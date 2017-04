Viiniä saa tilata viinimaasta, portsaripakko lieventymässä

Kiistaa herättänyt esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta tulee eduskuntaan toukokuun lopulla. Esitykseen on tehty lausuntokierroksen jälkeen paljon teknisiä korjauksia ja muutamia täsmennyksiä.

- Esitys lähtee lähipäivinä hallitusryhmien eduskuntaryhmille tarkistettavaksi, jonka jälkeen päätetään esityksen lopullinen sisältö, viimeistellään hallituksen esitys ja annetaan se eduskunnalle toukokuun lopulla, kertoo perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause.

Keskusta haluaa vapaat kädet

28 kansanedustajaa, joista puolet oli keskustan edustajia, vaati maaliskuussa, että hallituksen on huomioitava lakiluonnoksen saama kriittinen palaute. He kritisoivat erityisesti limuviinojen, mutta myös keskioluen tuloa päivittäisavarakauppoihin.

Keskusta haluaa alkoholilain kohdalla vapaat kädet, mikä on herättänyt närää hallituskumppaneissa.

- Alkoholi on ollut perinteisesti omantunnon kysymys ja siihen pyritään, kertoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi.

Etämyynti sallitaan

Kausen mukaan suurimmat muutokset koskevat alkoholin etämyyntiä ja ravintoloiden järjestyksenpitovelvoitetta. Ravintoloiden anniskelusääntöihin lausuntokierros ei tuonut muutoksia.

- Ainakaan mitään kiristyksiä ei tule. Se on se iso linja, Kause luonnehtii.

Lakiesitysluonnoksessa alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti ja siihen liittyvä maahantuonti oli kielletty, mikä herätti paljon hämmennystä. Kausen mukaan pykälää muutetaan. Asiaan liittyy myös Helsingin hovioikeuden tuore päätös, jonka mukaan nettikaupasta tilattujen mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voi kieltää.

- Kaikkea ulkomailta ostamista ei voi kieltää, mutta etämyynnin kieltoa selkeytetään. Viiniä voi tilata edelleen ulkomailta, jos maksaa verot, Kause sanoo.

Kausen mukaan ehdotettu muotoilu ei avaa ovea kaikille verkkokauppiaille ja jobbareille.

- Sellaista tilannetta ei synny, että kotimaiset verkkokaupat eivät saisi myydä ja ulkomaiset saisivat. Tähän haetaan tasapainoa, Kause kertoo.

Uusi käänne

Asiaan liittyy uutena käänteenä Helsingin hovioikeuden tuore päätös, jonka mukaan nettikaupasta tilattujen mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voi kieltää. Sosiaali- ja terveysministeriö tutustuu hovioikeuden tuomioon ja jatkaa alkoholilain valmistelua aiemmin suunnitellulla tavalla.

- Uuden alkoholilain valmistelussa pyritään täsmentämään, että kuluttajat saisivat edelleen hankkia alkoholijuomia ulkomailta, jos myyjä ei osallistu kuljetuksen järjestämiseen, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Asiakaspaikat vaihtumassa asiakkaisiin

Lausunnoissa arvosteltiin voimakkaasti ravintoloiden järjestyksenvalvojavelvoitetta. Esityksen mukaan jatkoaika-anniskeluun liittyisi tehostettu järjestyksen valvonta siten, että paikalla tulisi kello 24:00 alkaen olla kaksi järjestyksenvalvojaa jokaista alkavaa 200 asiakaspaikkaa kohti.

Kausen mukaan alkuperäinen kirjaus oli tarpeettoman tiukka ja siihen on luvassa muutos, kuinka monta järjestysmiestä pitää olla. Esityksessä puhuttiin asiakaspaikoista, mutta nyt puhutaan asiakkaista.

- Se määrää, paljonko siellä on oikeasti asiakkaita ja siinä voidaan käyttää harkintaa tilanteen mukaan, ettei pienille ravintoloille tule kohtuuttomia rasituksia.

"Salakapakat kuriin?"

Matkailu- ja ravintola-alaa edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi on kritisoinut sitä, että lakiesityksen mukaan asiakas voisi tuoda omat alkoholijuomat sellaiseen ravintolaan, joka ei ole yleisölle avoinna eli tilausravintolaan.

- Siihen on esitetty muutos, mutta en lähde sitä avaamaan, Kause sanoo.

EU-komissiolta vihreää valoa

Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain on ollut käynnissä alkoholilain ilmoitusmenettely (ns. notifiointimenettely), jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Kausen mukaan EU:sta on tullut pääasiassa vihreää valoa, mutta joihinkin kohtiin on pyydetty täsmennyksiä.