Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtuu, kun vuodesta 2009 saakka toiminnanjohtajana ollut Panu Hiidenmies jättää tehtävänsä.

- Olen tehnyt mittavan päivätyön liitossa, ja nyt on uusien haasteiden aika, Hiidenmies toteaa liiton tiedotteessa.

Uuden toiminnanjohtajan haku alkaa lähipäivinä.

Metsästäjäliitto on Suomen suurin metsästäjien edunvalvoja. Jäseninä on yli 2 700 metsästysseuraa, joissa metsästäjiä on 160 000.