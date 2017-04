Hyvä fyysinen kunto voi vähentää rasvamaksan riskiä

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan fyysinen kunto on käänteisesti yhteydessä rasvamaksan riskiin. Turun yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kohtuullisen kunnon saavuttaminen voi suojella rasvamaksalta henkilön painosta riippumatta.

Tutkimuksessa selvitettiin lähes viidensadan suomalaisen fyysinen kunto sekä maksan rasvoittumista ultraäänellä. Tutkittavat olivat iältään 30–47-vuotiaita.

Tutkimustuloksella on tärkeä kansanterveydellinen merkitys, sillä rasvamaksa on merkittävä ja kasvava uhka kansanterveydelle. Se on yhteydessä useisiin aineenvaihduntahäiriöihin, lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin sekä kakkostyypin diabeteksen riskiin.

Tutkimusartikkeli julkaistiin Medicine & Science in Sports & Exercise -tiedelehdessä.