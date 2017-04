Tujunen jättää Kelan hallituksen heti: "En halua, että syntyy väärä mielikuva"

Kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen kertoo jättävänsä heti Kelan hallituksen epäselvyyksien välttämiseksi. Kela ostaa viestintäpalveluja Tujusen viestintätoimistolta Ellun Kanoilta. Tujunen on yhtiön toimitusjohtaja ja vähemmistöosakas.

Tujunen istui Kelan hallituksessa myös viime vuoden lopulla, kun Kela valitsi useita viestintätoimistoja tekemään markkinointiviestintäänsä. Ellun Kanat osallistui asiaa koskevaan julkiseen kilpailutukseen, mutta jäi varasijalle. Kilpailutuksen voitti kolme muuta toimistoa, joiden palveluja käytetään ensisijaisesti, jos ne pystyvät toimittamaan palvelut Kelan aikataulujen ja muiden vaatimusten mukaisesti.

Tujunen kertoo STT:lle, että Ellun Kanojen Kelalle toimittama työ on ollut hyvin vähäistä. Yhtiö on tehnyt muutaman ruotsinkielisen esitteen, joista on laskutettu yhteensä runsaat 2 000 euroa.

Tujusen mukaan Kelan hallitus ei käsitellyt toimistojen valintaa, vaan ratkaisut teki Kelan hankintapuoli. Hän ei muista, että hallitukselle olisi edes kerrottu päätöksistä.

Tujusen mukaan jääviystilanteita ei ole syntynyt. Hän kuitenkin sanoo lähtevänsä Kelan hallituksesta, koska muulla tavalla on vaikea osoittaa läpinäkyvästi, ettei kaksoisroolia ole syntynyt. Tujunen pitää ratkaisua reiluna molemmille osapuolille.

– En halua, että syntyy väärä mielikuva, että tässä olisi epäasiallisia sidoksia, Tujunen sanoo.