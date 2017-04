Eurojackpotin ennätysvoitto kolmen hengen tamperelaisporukalle

Pitkäperjantaina arvottu 87 miljoonan euron Eurojackpot-voitto meni kolmen hengen tamperelaisporukalle, kertoo Veikkaus. Kukin voitti noin 29 miljoonaa euroa. Tampereella asuva porukka kertoo pelaavansa Eurojackpotia säännöllisesti ja aina yhdellä rivillä.

Porukan jäsenet saavat voiton tileilleen noin kolme viikkoa arvonnan jälkeen. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että jättivoitosta huolimatta porukka aikoo jatkaa Eurojackpotin pelaamista.

Suomen suurin Eurojackpot-voitto pelattiin Tampereella Lielahden K-Citymarketissa. Suomeen on osunut ennen tätä kymmenen Eurojackpotin päävoittoa. Kaikkiaan 45 suomalaista on päässyt miljonäärikerhoon Eurojackpotin ansiosta, sillä osa täysosumista on jakautunut porukoille.

Voitto on Veikkauksen mukaan kansainvälisessä vertailussa kolmanneksi suurin.