Itsenäisyyden juhlarahassa kuvattu kansalaissodan teloitus – Orpo haluaa pois myynnistä

Suomen rahapajan lyömän Itsenäisyyden vuosikymmenet -rahasarjan ensimmäinen juhlaraha kuvaa kansalaissodan aikaista teloitusta. Kolikon toisella puolella on vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin torni.

Rahapajan mukaan juhlarahan ennakkomyynti alkaa 4. toukokuuta. Sarjassa julkaistaan yhteensä viisi juhlarahaa vuosina 2017–2019. Juhlarahasta uutisoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo pitävänsä täysin mauttomana Rahapajan lyömän juhlarahan kuvaa kansalaissodan teloituksista. Hän toivoo, että raha vedetään pois.

Orpon mielestä kuva ei sovi Suomi 100 -juhlavuoden henkeen mitenkään.

– En ymmärrä, miten se (kuva) sopii Suomi 100 -juhlavuoden henkeen, ei siis mitenkään. Ja itse asiassa toivon, että tämä raha vedetään pois, Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon alkaessa.

– Suomi 100 vuotta, me olemme yhdessä ja olemme yhtä kansaa, ja en kerta kaikkiaan voi tätä ymmärtää.

Orpo sanoi saaneensa tiedon avustajiltaan hetkeä aiemmin.

Rahapaja toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa.

– Ja siksi tämän sanoinkin. Me varmaan teemme asetukset sinänsä rahojen painamisesta, mutta niistä kuvista joita niihin painetaan tekee päätökset taiteellinen toimikunta.

Suomen juhlaraha kerää kritiikkiä

Suomen rahapaja on julkaissut juhlarahan, joka on herättänyt suurta tuohtumusta. Rahasarjan ensimmäinen juhlaraha kuvaa kansalaissodan aikaista teloitusta. Muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kuvailee Twitterissä, että juhlarahan tekeminen sisällissodan teloituksista on mautonta, loukkaavaa ja todella kaukana Suomi 100 -vuoden "yhdessä"-teemasta.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen pitää Suomen rahapajan julkaisemia juhlarahoja täydellisenä rimanalituksena.