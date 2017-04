Näkökulma: Kokoomus voitti salkkujaossa

Valmista tuli, mutta vasta myöhään illalla eli keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset kävivät kovaa vääntöä sekä itse asioista että uusista salkuista. Sipilä oli sanonut useaan otteeseen, että ministereitä tulee kolme tai sitten ei yhtään.

Lopputulos on se, että hallitukseen tulee kolme uutta ministeriä, joiden nimet selvinnevät jo tällä viikolla. Salkkujaossa voittaja on kokoomus, sillä se saa oikeusministerin salkun perussuomalaisilta.

Perussuomalainen kulttuuriministeri

Perussuomalaisille irrotetaan nykyiseltä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.) kulttuuri- ja liikunta-asiat. Luvassa voi olla melkoinen rähinä ja vastakkainasettelu perussuomalaisten ja punavihreän kulttuuriväen kesken. Harva fillarikommunisti sulattaa perussuomalaista kulttuuriministeriä.

Keskusta puolestaan jakaa maatalous- ja ympäristöministerin Kimmo Tiilikaisen salkun. Sipilä kertoi, ettei hän ole vielä uhrannut ajatustakaan siihen, miten salkku jaetaan.

Tämän viikon jälkeen hallituksessa on yhteensä 17 ministeriä eli hallitus saa tarvitsemiaan lisäresursseja, jonka toivotaan näkyvän lakiesitysten valmistelussa.

Leikkaukset vaihtuivat panostuksiin

Hallituksen kehysriihen ratkaisut olivat sikäli poikkeuksellisia, että ministereiden ohella lisäresursseja tuli moneen paikkaan, mutta keneltäkään ei leikattu juuri mitään. Hallitus sen sijaan sopi uusista panostuksista kasvuun ja työllisyyteen. Hallitus piti lupauksensa, että neljän miljardin euron leikkaukset riittävät.

Syntymäpäivälahjaksi kehysriihipäätökset saanut Sipilä sanoi, että nyt on haettu positiivisen kautta niitä toimenpiteitä, joilla pystytään vauhdittamaan kasvua. Hän korosti yhdessä valtiovarainministeri Orpon kanssa kannustinloukkujen purkamisen merkitystä.

Varhaiskasvatusmaksut alenevat

Nyt sovituilla toimilla saavutetaan noin 5 000 työllisen lisäys, mikä oli niitä ainoita konkreettisia vaikutuslukuja. Merkittävin vaikutus tulee olemaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisella. 6 700 perhettä tulee maksuttomuuden piiriin ja keskituloisillakin maksut alenevat eli maksukertymä alenee 90 miljoonalla eurolla.

Perhevapaauudistus jäi sen sijaan lähtökuoppiin, mutta hallitus käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun. Sipilän ja Orpon varjoon tiedotustilaisuudessa jäänyt ulkoministeri Timo Soini (ps.) pääsi rehvastelemaan, ettei kotihoidontukeen kosketa. Hallitus pitää äitien puolta ja panostaa lisäksi päihdeäiteihin ja turvakoteihin.

Soini myös muistutti edellisen hallituksen saamattomuudesta ja kehui, että nyt tulokset puhuvat puolestaan. Rakennustyömaiden ohella veronumerot tulevat siivous- ja ravintola-alalle.

Asumistukeen palautetaan neliövuokrakohtainen katto ja asumistuen indeksi muutetaan vuokraindeksistä elinkustannusindeksiksi asumistukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Muutos ei juurikaan leikkaa asumistukea, mutta sillä yritetään hillitä vuokrien nousukierrettä.

Osaamiseen 300 miljoonaa

Hallitus yritti kehysriihessä paikata koulutusleikkaajan mainettaan, sillä Orpo ja Sipilä korostivat panostuksia osaamiseen, yritysten tuotekehitykseen, uudistumiseen ja huippututkimukseen. Siihen panostetaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa.

Tekes saa 70 miljoonaa ja Suomen Akatemia 50 miljoonaa. Lisäksi molemmille varataan 60 miljoonan euron pääomitus.

Tavoitetason alapuolella ollaan

Panostuksia kasvuun tarvitaan, sillä Sipilän arvion mukaan työllisyysasteessa päädytään hieman yli 70 prosenttiin, kun tavoitteena on 72 prosenttia. Tavoite täytyy ja velaksi eläminen loppuu, jos Suomessa päästään heti kahden prosentin kasvu-uralle. Nyt ennustetut kasvuluvut ovat puolentoista prosentin luokkaa, joten kirittävää riittää.

- Talouskasvu on noin 1,5 prosenttia. Joka tapauksessa ollaan alle tavoitetason. Silloin laahataan työllisyys- ja velkaantumistavoitteen perässä, Orpo kiteytti.

Yritystuet ennallaan

Hallituksen piti panna lihoiksi osa yritystuista, mutta se jäi tekemättä. Sipilä perusteli tätä sillä, että tuulivoimatuet on sidottu ja osa tuista on vastinerahan takana. Suorista tuista suurin osa on verotukia ja ne aiotaan käydä budjettiriihessä läpi.

Orpo kertasi puoliväliriihen painopisteet; osaaminen, välittäminen, uudistaminen ja turvallisuus. Kaikki saivat osansa, mutta se on eri asia, tuliko riittävästi.

Sittä lienee suuri yksituumaisuus, että hallitus varautuu pahan päivän varalle satsaamalla turvallisuuteen 100 miljoonaa euroa. Tällä summalla poliiseja ja rajavartioita saadaan lisää ja voidaan tunnistaa hybridiuhkia.