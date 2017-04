6 700 perheelle maksuton päivähoito

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pieni- ja keskituloisilta, jolla on Orpon mukaan noin 4 000 henkeä koskeva työllisyysvaikutus. Arviolta 6 700 perhettä tulee maksuttomuuden piiriin, eli heille päivähoidosta tulee ilmaista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja lasketaan niin, että maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajoja nostetaan kaikille perheille. Uudet tulorajat on asetettu noudatellen perhekoon mukaista pienituloisuuden rajaa, jota on korotettu 500 eurolla. Kenenkään maksut eivät nouse.

Maksu pienenee jopa 160 euroa

Valtioneuvoston kanslian esimerkkilaskelman mukaan kahden hengen perheen (yksinhuoltaja, yksi lapsi)varhaiskasvatus on maksutonta 2 300 euron tuloihin asti, kun raja on nykyisin 2 150 euroa kuussa.

Kolmen hengen perheen (yksinhuoltaja, kaksi lasta tai kaksi aikuista, yksi lapsi) varhaiskasvatus on maksutonta 2 890 euron tuloihin asti, kun nykyinen raja on 2 202 euroa kuukaudessa. Neljän hengen perheen varhaiskasvatus on maksutonta 3 250 euron tuloihin asti.

Varhaiskasvatusmaksut pienenevät keskimäärin 19 eurosta 160 euroon kuukaudessa riippuen perheen koosta ja tuloista.

Järjestöt antavat kiitosta

Palkansaajakeskusjärjestöt antavat kiitosta hallituksen puoliväliriihessä esittelemälle varhaiskasvatusmaksujen alentamiselle. SAK, STTK ja Akava katsovat kaikki, että uudistus on tarpeellinen ja vähentää kannustinloukkuja.

Erityisesti SAK:ssa katsotaan uudistuksen olevan tehokas keino työllisyyden parantamiseen liikkuvuuden kannustamisen ohella. Työntekijäjärjestöt sen sijaan harmittelevat perhevapaauudistuksen jämähtämistä.

- Ero pienten lasten äitien ja isien työllisyydessä pysyy räikeänä, kun perhevapaajärjestelmä ei kannusta tai mahdollista tasaisempaa hoitovastuun jakamista, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder harmittelee tiedotteessa.

Myönteinen askel

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen esittämää päivähoitomaksujen alennusta positiivisena askeleena kannustinloukkujen purkamisessa.

- Varsinkin sisaruksista menevän päivähoitomaksun alentaminen kaikilla tulotasoilla on hyvä askel, joka lieventää monilapsisissa perheissä tuloharkintaisista päivähoitomaksuista nyt aiheutuvia ongelmia, Lehtinen sanoo tiedotteessaan.

Lehtisen mukaan ensimmäisen lapsen osalta maksujen alentamisen rajaaminen vain pieni- ja keskituloisille ei ole sen sijaan yhtä onnistunut ratkaisu. Se lähinnä siirtää kannustinongelmia paikasta toiseen, mutta ei ratkaise perusongelmaa.

Lehtinen muistuttaa, että päivähoitomaksujen tulosidonnaisuus tulee perusteettomana ”triplaprogressiona” tulonsiirtojen ja progressiivisen tuloverotuksen päälle.

- Tästä kolminkertaisesta progressiosta aiheutuu aina kannustinongelmia pienten lasten vanhemmille.