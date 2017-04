Analyysi: Naapurikylän pojissa ministeriainesta

Nyt myös hallituspuolueiden kansanedustajat uskaltavat sanoa sen ääneen. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätös ministereiden määrän vähentämisestä oli väärä. Ministereitä on ollut liian vähän ja ministerimäärän lisääminen 14:sta 17:ään on oikea toimenpide.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.), työ- ja oikeusministeri Jari Lindsrömin (ps.) sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) salkut ovat olleet liian painavia. Lindström on kertonut avoimesti uupumisestaan ja eduskunnassa vitsaillaan, että "Kimmo juoksee pitkin Eurooppaa kuin pieni orava".

Saman hengenvetoon kansanedustajat antavat tunnustusta Tiilikaiselle. Hän on jaksanut käydä Eurooppa-neuvoston kokouksissa pitämässä Suomen puolia. Se on tärkeää, sillä EU:n jäsenmaksurahat tulevat takaisin maataloustukien ja rakennerahastojen kautta.

Terho ja Kike

Grahn-Laasonenkin on vakuuttanut jaksavansa kantaa salkkuaan, mutta sekin menee jakoon. Salkusta irrotetaan kulttuuri- ja urheiluasiat uudelle ministerille, jolle tulevat myös ulkoministeri Timo Soinilta (ps.) Eurooppa-asiat. Tämän salkun itseoikeutettu ottaja on ex-europarlamentaarikko, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, joka kamppailee parhaillaan myös puolueen puheenjohtajuudesta europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon kanssa.

Tosin monet perussuomalaiset näkisivät kulttuuri- ja urheiluministerinä myös kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan (ps).

Häkkänen vahva nimi

Työ- ja oikeusministerin salkku jaetaan niin, että oikeusministeriksi tulee kokoomuslainen. Vahvin ehdokas tähän tehtävään vahvassa nosteessa oleva puolueen varapuheenjohtaja, juristikansanedustaja Antti Häkkänen Mäntyharjulta. Hän on Ben Zyskowiczin kanssa ainoa kokoomuksen juristikansanedustaja, mutta Zyzkowicz on sanonut, ettei aio ottaa vastaan ministerintehtäviä.

Toisena vaihtoehtona olisi poliisin nostaminen ministeriksi. Vahvoja ehdokkaita ovat eduskuntaryhmää johtava Kalle Jokinen Orimattilasta ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen Uudeltamaalta.

Leppä vai Kalmari

Sipilä sanoi tiistai-iltana, ettei ole vielä uhrannut ajatustakaan sille, miten Tiilikaisen salkku jaetaan. Luontevinta olisi, että Tiilikainen saisi hoitaakseen asunto- ja ympäristöasiat ja uudesta ministeristä tulisi maatalous- ja metsäministeri.

Tuossa paikassa vahvimmin on kiinni kansanedustaja Jari Leppä. Hän on istunut eduskunnassa jo 18 vuotta, ja tuosta ajasta yli puolet hän on heiluttanut maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan nuijaa.

Kaksi vuotta sitten sovittiin, että vaalikauden puolivälissä valiokunnan johtoon nousee kansanedustaja Anne Kalmari Keski-Suomesta. Luontevinta olisi, että Leppä nousisi ministeriksi, kun Kalmari siirtyy johtaman valiokuntaa.

Kalmarikin mielii ministeriksi ja häntä auttaa sukupuoli. Se ei anna hallituksesta hyvää kuvaa, jos kaikki uudet ministerit ovat miehiä. Pertunmaalaisen Lepän kompastuskivenä voi olla sekin, että oikeusministerikandidaatti Häkkänen on naapurikylän miehiä.

Sarikko tasoittaa sukupuolijakoa

Tosin on muistettava, että Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ovat samasta vaalipiiristä. Lisäksi hallituksen sukupuolijakoa tasoittaa se, kun kansanedustaja Annika Saarikko nousee Rehulan tilalle ministeriksi.

Uudet ministerit valitaan pikavauhdilla. Perussuomalaiset päättää uudesta ministeristä jo tänään. Keskusta on kutsunut puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokoukseen huomenna torstaina, ja myös kokoomus kokoustaa valinnoista huomenna.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.