Vuokranantajat: Uudistus ei hidasta vuokrien nousua

Hallituksen on tarkoitus säästää asumistukimenoista 30 miljoonaa euroa, mikä on ainoastaan noin 1,5 prosenttia kaikista Kelan maksamista asumistuista. Kyse on siten varsin pienestä uudistuksesta, ja lisäksi toimeentulotukimenoihin tulee nousua, sanoo PTT:n ekonomisti Antti Kekäläinen.

Huoli asumistukimenojen kasvusta on ymmärrettävä, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva. Kela maksoi asumistukia viime vuonna yhteensä 1 919 miljoonaa euroa eli noin 1,9 miljardia euroa, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– (Asumistuet) ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet erittäin voimakkaassa kasvussa, ilmaisi hallitus tiistai-iltana kehysriihipapereissaan.

Hallituksen uudistuksen todelliset vaikutukset julkisten menojen kehitykseen ovat kuitenkin kosmeettisia, Koro-Kanerva arvioi. Hänen mukaansa pienituloisten asumistuen leikkaamisesta ei tulisi todellisia säästöjä yhteiskunnalle.

– Jos pienituloisen asumistuesta leikataan, raha haetaan toisesta taskusta eli toimeentulotuesta, hän uskoo.

Hallitus on linjannut päätöksessään, että asumistukiuudistuksella on myös tarkoitus hillitä vuokrien nousua. Suomen Vuokranantajissa ei tähän tavoitteeseen uskota.

– Se (nousun hillitseminen) ei tule toteutumaan. Asuntojen hintoihin ja vuokratasoihin voitaisiin vaikuttaa parhaiten asuntojen tarjontaa lisäämällä, Koro-Kanerva sanoo.

Myös PTT:n Kekäläisen mukaan mahdollinen vaikutus vuokrien nousuun olisi pientä. Hänen mukaansa esimerkiksi kuntien kaavoitushalukkuuteen vaikuttaminen olisi keino lisätä asuntotarjontaa ja yrittää hillitä hintojen nousua.

Hallitus on toivonut asumistukiuudistuksen vaikuttavan myös 500–800 uuden työpaikan syntymiseen. Kekäläinen on kuitenkin epäilevä, saadaanko uudistuksella todella kannustettua ihmisiä töihin.

Hallitus on kaavailemassa asumistukimenoihin neliökohtaista kattoa eli "neliövuokraleikkuria", jonka suuruus määräytyisi kuntaryhmittäin.

– Jatkovalmistelussa selviää, mikä on se oikea taso, jotta sillä pystytään hillitsemään vuokrien nousua tulevaisuudessa, sanoi asuntoasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) keskiviikkona STT:lle.

Tiilikaisen mukaan uudistus "ei ainakaan kiihdytä vuokrien nousua".

– Jää nähtäväksi, kuinka paljon se (uudistus) pystyy rajoittamaan vuokrien nousua, mutta kyllä se oikeaan suuntaan ilman muuta vaikuttaa.

Asuntotukimenojen noususta on osin syytetty vuokranantajien korotuksia. Myös Tiilikainen lähetti viestiä asuntoja vuokraaville:

– Se (uudistus) on viesti vuokranantajille, että ei voi korottaa vuokria sillä ajatuksella että yhteiskunta maksaa ne asukkaan puolesta.

Koro-Kanervan mielestä vuokranantajiin kohdistettu kritiikki on väärin. Hänen mukaansa asumistukimenoja ovat kasvattaneet työttömyys ja lakimuutokset.