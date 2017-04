Poliisi varoittaa nuoria alastonkuvien lähettämisestä – "Kannattaa harkita tarkkaan"

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa ilmoituksia tapauksista, joissa nuori on lähettänyt itsestään intiimin kuvan kaverilleen ja kuvan vastaanottaja on alkanut levittää tätä ilman kuvan lähettäjän suostumusta esimerkiksi WhatsAppin kautta.

Kuvat ovat pahimmissa tapauksissa alkaneet levitä nopeasti koko koulun nähtäville ja jopa muille paikkakunnille asti. Joissakin tapauksissa kuva on ladattu julkisesti nimen ja yhteystietojen kera esimerkiksi Instagramiin, ASKfm-yhteisöpalveluun tai Ylilauta-keskustelufoorumille, jossa se on ollut tuhansien ihmisten nähtävänä.

Poliisin tiedossa on myös tapauksia, joissa nuori on tutustunut sosiaalisen median kautta henkilöön ja viestittely on mennyt intiimiksi. Vastapuoli on pyytänyt alastonkuvaa ja alkanut levittää sitä sosiaalisessa mediassa tai kiristänyt nuorta kuvan avulla.

Alastonkuvan levittäminen on rikos, ja siitä voi saada lainvoimaisen tuomion. Vaikka kuva olisikin lähetetty alunperin omasta tahdosta, sen edelleen levittäminen voi aiheuttaa pitkäaikaista kärsimystä ja kuva voi tulla esille milloin tahansa uudestaan.

– Nuorille tulisi selvittää kotona ja koulussa se, että kuva ei häviä koskaan kokonaan, jos sen lähettää eteenpäin. Kannattaa harkita, ennen kuin kuvan laittaa sosiaaliseen mediaan tai edes yhdelle ystävälle, muistuttaa vanhempi konstaapeli Mia Louhelainen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

– Kaveri tai ystävä voi tahallaan vahingoittaa kuvassa esiintyvää henkilöä, jos suhde tai kaverisuhde kariutuu tai henkilöt joutuvat riitoihin keskenään. Tällöin ei usein harkita tekemisiä, vaan toimitaan hetken mielijohteesta

Somessa kiusaaminen on nopeaa ja helpompaa, koska sen voi tehdä anonyyminakin. Kiusaaja ei välttämättä ymmärrä, kuinka suurta vahinkoa saattaa uhrilleen aiheuttaa, koska ei näe tämän välitöntä reaktiota. Ahdistuksen lisäksi koulumenestys saattaa kärsiä julkisen häpeän takia, poliisi muistuttaa.

Mia Louhelainen uskoo, etteivät kaikki tapaukset tule poliisin tietoon, koska niistä ei kehdata ilmoittaa. Poliisi kehottaa tällaisten tapausten uhreja tekemään asiasta rikosilmoituksen.