Kelan työntekijät: toimeentulotuen siirto on lisännyt virheellisten päätösten määrää

Toimeentulotuen perusosan siirto Kelalle on lisännyt virheellisten päätösten määrää. Tätä mieltä on valtaosa Kelan toimeentulotukityöntekijöistä, ilmenee Kelan tuoreesta kyselystä.

Erityisesti kunnista Kelaan siirtyneet olivat tätä mieltä, 86 prosenttia. Muista työntekijöistä virheiden katsoi lisääntyneen 76 prosenttia, kertoi Kelan tutkija Markku Laatu eilen Kelan seminaarissa.

Virheet ovat alkuvaiheen ongelmia, uskoo toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

- Osaamisvaatimus on hurja. Kysely on tehty, kun henkilöt ovat tehneet neljä kuukautta ylitöitä opetellen etuutta ja opetellen järjestelmää.

Ståhlista olisikin hyvä uusia tutkimus päätösten oikeellisuudesta esimerkiksi vuoden kuluttua.

- Asiakaskokemus on tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että tulee oikeita päätöksiä. Ja virheitä tulee päivä päivältä vähemmän.

Ståhlin mukaan Kelalla ei ole tutkimustietoa siitä, miten suuri osa päätöksistä on virheellisiä. Niistä Kelan tekemistä toimeentulotukipäätöksistä, joista on valitettu, on kuitenkin muuttunut 40-50 prosenttia.

- Suurin osa niistä on muuttunut siksi, että puuttuva liite tai tiliote on toimitettu tai on tullut uusi lasku, sanoi Ståhl.

Kielteisistä toimeentulotukipäätöksistä 27 prosentista on tehty tarkastus- tai oikaisupyyntö 21.4. mennessä, kertoi Kelan tutkija Tuija Korpela seminaarissa.

Eniten kuormittaa monimutkaisuus

Virheet kuormittavat työntekijöitä, ilmenee kyselystä.

- Yli 60 prosenttia sekä ratkaisutyössä että asiakaspalvelutyössä työskentelevistä kokee virheelliset toimeentulotukipäätökset melko tai erittäin usein kuormittavaksi, sanoi Kelan tutkija Hanna-Mari Heinonen.

Eniten työntekijöitä on kuitenkin kuormittanut toimeentulotukea koskevien lakien ja Kelan etuusohjeiden monimutkaisuus. Se rasitti, huolestutti tai häiritsi 70:tä prosenttia melko usein, erittäin usein tai jatkuvasti.

- Tuloksia analysoitaessa on muistettava, että ne kuvaavat alkuvaiheen tilannetta. Tämän kokoluokan uudistus aiheuttaa kriisivaikutuksen, sanoi Heinonen.

Hakemuksista hylätty 19 prosenttia

Kela on hylännyt toimeentulotukihakemuksista 19 prosenttia, kertoi Tuija Korpela. Uusien hakijoiden hakemuksista on hylätty 28 prosenttia.

- Ehkä merkittävin huomio on se, että eläkeläiset ovat tässä yliedustettuina verrattuna kaikkiin perustoimeentulotuen hakijoihin.

Yleisin syy hakemuksen hylkäämiseen on ollut laskelma eli se, että Kela on laskenut hakijan kotitaloudella olevan enemmän varallisuutta kuin menoja.

Laskelman vuoksi hylkäyksiä on tullut koko ajan vähemmän.

Toiseksi eniten hakemuksia on hylätty siksi, että niistä on puuttunut tarvittava selvitys. Ensikertalaisten hakemuksissa selvitysten puute on yleisempi hylkäyssyy kuin muiden.

Tutkimus tehtiin äskettäin

Sähköpostikysely toimeentulotukityöntekijöille tehtiin juuri ennen pääsiäistä.

Se on osa Toimeentulotukityö Kelassa -hanketta, jossa Kelan kanssa yhteistyötä tekevät THL ja Soc&kom. Hanke tutkii muun muassa, mitkä tekijät vaikuttavat toimeentulotukiharkintaan.

Koska sähköpostikysely tehtiin hyvin ruuhkautuneessa tilanteessa, se lähetettiin vain puolelle pääasiallisesti toimeentulotukea käsittelevistä etuuskäsittelijöistä (285) ja palveluneuvojista (285). Vastausprosentti oli 63 prosenttia.

Kela on tekemässä myös asiakaskyselyn touko-kesäkuussa.