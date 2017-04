Poliisi: Raiskaukset lisääntyneet Itä-Suomessa alkuvuonna 87 prosenttia

Itä-Suomen poliisilaitos julkaisi tänään tilastotiedot tapahtuneista rikoksista alkuvuodelta.

Raiskausten määrä on lisääntynyt alkuvuonna vuoden takaiseen verrattuna lähes 87 prosenttia, mikä on lukumäärällisesti 13 rikosta enemmän kuin edellisellä ajanjaksolla. Viime vuoden tammi-maaliskuun aikana tapahtui 15 raiskausta, tänä vuonna 28.

Ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus raiskauksissa on 6 tapausta.

Seksuaalirikoksia tarkastelukauden aikana 65 kappaletta, mikä on 14 tapausta enemmän edellisen vuoden vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna. Seksuaalisena ahdisteluna kirjattuja tapauksia on tänä vuonna kirjattu kahdeksan kappaletta, mikä on yksi vähemmän edelliseen vuoteen nähden.

Omaisuusrikosten määrä on vähentynyt noin 6,5 prosenttia, mikä tekee 223 omaisuusrikosta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Myös ryöstöissä on havaittavissa vähentymistä, niiden määrä on vähentynyt kuudella tapauksella.

Suurin muutos omaisuusrikosten kohdalla on tapahtunut petosrikosten kohdalla. Niiden määrä on vähentynyt 447 kappaleella, mikä tarkoittaa reilut 44 prosenttia.

Väkivaltarikokset ovat lisääntyneet reilut neljä prosenttia, lisäys lukumäärällisesti on 31 kappaletta. Eniten ovat lisääntyneet yksityispaikalla tapahtuneet pahoinpitelyt, joita on tapahtunut 18 kappaletta.

Huumausainerikosten määrä laski noin 10 prosenttia, mikä on 43 kappaletta.