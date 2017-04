Joensuulainen Seppo, 25, haluaa vaihtaa moottoripyörän Muumi-mukiin

Tori.fi-sivustolle jätettiin eilen erikoinen ilmoitus.

Joensuun Niittylahdessa asuva Seppo Pehkonen ilmoittaa haluavansa vaihtaa moottoripyötän Muumi-mukiin.

Kyseessä on vuoden 2005 Kawasaki ZX10R Ninja -mallinen moottoripyörä. Ihan mistä tahansa mukista Pehkonen ei ole kiinnostunut, vaan etsinnässä on nimenomaan vuoden 2004 Fazer-muki. Mukin arvioitu hinta on 4 500- 5000 euroa.

Pehkonen lupaa, että moottoripyörän kuljetus onnistuu Suomen sisällä mihin tahansa, kunhan muki löytyy.

- No, eihän tämä hirveän miehekästä ole, 25-vuotias Pehkonen toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Mutta olen aika paljon pelannut autojen kanssa ja ne hajoaa aina ja rahaa palaa, Pehkonen perustelee.

– Porukat kerää muumimukeja ja yksi aamu keksin, että vaikka niihinkin palaa rahaa, niin se raha pysyy niissä kiinni.

Lehden mukaan Pehkonen on aloittanut mukien keräilyn vuoden alusta, ja hänellä on jo noin 100 mukia.

Pehkosen jättämä ilmoitus on täällä.