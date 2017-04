Lähti merelle keulavisiiri auki – Rosellan päällikkö perusteli toimintaansa alan käytännöillä

Käräjäoikeus on antanut tuomion tapauksessa, jossa Viking Linen Rosella-alus lähti satamasta keulavisiiri auki. Kun visiiriä yritettiin kiinnittää lähdön jälkeen, sen sulkumekanismiin tuli vika. Alus ehti avomerelle ennen kuin visiiri saatiin kiinni.

Tapaus sattui 6. helmikuuta 2015 Maarianhaminassa. Ahvenanmaan käräjäoikeus katsoi, että laivan päällikkö syyllistyi merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyöntiin ja alusturvallisuusrikkomukseen.

Kansainvälisten säädösten mukaan alus ei saa lähteä laiturista, ellei visiiri ole lukittu. Säännöksiä kiristettiin Estonian uppoamisen jälkeen.

"Trafi ei puuttunut käytäntöön"

Laivan päällikkö kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hänen mukaansa lukitsemattomasta keulavisiiristä ei koitunut turvallisuusriskiä, koska visiirin sisäpuolella on vesitiiviit portit.

Päällikkö vetosi myös siihen, että satamasta lähteminen keulavisiiri auki on yleinen käytäntö, jota on noudatettu muissakin varustamoissa. Oikeuden mukaan Viking Line teki tapauksen jälkeen asiasta sisäisen selvityksen, jossa paljastui, että käytäntö oli vakiintunut vuosien varrella. Sitä perusteltiin kovalla työtahdilla ja tehokkuusajattelulla.

Viking Linen viestinnästä ilmoitettiin STT:lle, että yhtiö ei kommentoi oikeusjuttua.

Päällikön mukaan myöskään Rosellalla vierailleet Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tarkastajat eivät olleet puuttuneet käytäntöön, vaikka olivat siitä tietoisia. Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajana toista Viking Linen aluksilla päällikkönä työskennellyttä miestä, joka vahvisti syytetyn kertoman.

Trafista kiistetään, että sen tarkastajat olisivat katsoneet asiaa sormien läpi. Trafi nimenomaisesti vei tapauksen Ahvenanmaan syyttäjälle, kertoo viraston osastopäällikkö Juha-Matti Korsi.

– En tiedä, mistä oikeudelle on tullut käsitys, että Trafi ei olisi puuttunut tapauksiin. Jos tietoomme on tullut, että liikkeelle on lähdetty visiiri auki, siihen on puututtu melko kovallakin kädellä, Korsi sanoi STT:lle.

Päällikölle ei rangaistusta

Päällikön mukaan hän olisi kääntänyt Rosellan takaisin satamaan, jos visiiriä ei olisi saatu suljettua. Hän kuitenkin katsoi, että alus oli merikelpoinen eikä matkustajille tai lastille koitunut vaaraa, vaikka visiiri ei ollut täysin suljettu.

Käräjäoikeus oli päällikön kanssa eri mieltä ja katsoi, että alus ei ollut merikelpoinen. Oikeuden mukaan visiirin sulkumekanismissa ollut vika olisi havaittu jo satamassa, jos päällikkö olisi noudattanut säädöksiä ja visiiri olisi suljettu ennen liikkeellelähtöä.

Oikeus katsoi, että tapahtumien kulkuun vaikutti varustamon käytäntö. Oikeus korosti, että päällikkö oli kuitenkin vastuussa siitä, että alusta ohjataan säädösten mukaan.

Vaikka päällikkö todettiin syylliseksi, hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Oikeus perusteli päätöstä muun muassa käsityksellään, ettei Trafi ollut puuttunut vuosia noudatettuun käytäntöön.

Oikeuden mukaan päällikkö myös hoiti tilanteen olosuhteisiin nähden hyvin. Oikeus katsoi, että päällikön rikoksia on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisinä.