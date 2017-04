Poliisi varoittaa karttahuijareista – Uhreina iäkkäitä ihmisiä, osa tekijöistä puhuu huonosti suomea

Hämeessä on tullut ilmi jo kymmenen tapausta, joissa on pysäytetty ihminen, kysytty opastusta ja varastettu samalla lompakko, puhelin tai muuta omaisuutta.

Osassa tapauksista tietä on kyselty kartan kanssa, osassa ilman. Joillakin kerroilla tekijä tai tekijät ovat puhuneet niin huonosti suomea, että kyselyn aihe on jäänyt epäselväksi.

Yhteistä tapauksille on, että kohdehenkilön huomio yritetään kiinnittää muualle, jolloin hän ei huomaa varastamista taskusta, ostoskärryistä tai käsilaukusta. Joillekin on jopa palautettu lompakko takaisin sen jälkeen, kun rahat on viety.

Rikosilmoitukset on kirjattu näpistyksestä tai varkaudesta viedyn omaisuuden arvosta riippuen.

Varkauksista kolme on tapahtunut Riihimäellä, kaksi Lahdessa ja yksi Heinolassa. Näpistykseksi kirjattuja tekoja on kolme Lahdesta ja yksi Riihimäeltä.

Poliisin tietoon tulleet teot on tehty päiväsaikaan tai alkuillasta. Uhreiksi joutuneet ovat pääsääntöisesti olleet iäkkäämpiä henkilöitä.

Samanlaisista rikoksista on raportoitu muualtakin maasta. Hämeen poliisin tiedossa olevissa jutuissa ei ole käytetty väkivaltaa omaisuuden saamiseksi.

Poliisi muistuttaa, että vaikka suurin osa avunkyselijöistä on oikealla asialla, tilanteissa kannattaa pysyä valppaana.

Arvokasta omaisuutta on hyvä säilyttää muiden ulottumattomissa: käsilaukku kannattaa pitää suljettuna ja tiiviisti lähellä vartaloa eikä lompakkoa pidä säilyttää näkyvästi housujen takataskussa tai panna ostosten ajaksi kärryihin.