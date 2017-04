Näkökulma: Naapurikylien reissumiehet ministereiksi

Kulttuuri- urheilu- ja Eurooppa-ministerin salkku meni odotetusti perussuomalaisten eduskuntaryhmää johtaneelle Sampo Terholle. Kansanedustaja Mika Niikko tosin yritti kiilata väliin europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon avustuksella. Sekin on kuitenkin arvoitus, onko ministerisalkusta etua vai haittaa Terholle puheenjohtajakampailussa.

Saappaat savessa ja sonnassa

Leppä on luonteva valinta maa- ja metsätalousministeriksi, sillä hän nauttii laajaa kannatusta näiden asioiden hoitamisessa. Hän on istunut eduskunnassa jo 18 vuotta ja on johtanut maa- ja metsätalousvaliokuntaa 10 vuotta, joten kokemusta ja tietoa on kertynyt.

Leppä pitää lypsykarjatilaa, joten hänellä on sanamukaisesti saappaat savessa ja sonnassa, mitä voidaan pitää melkoisena hyveenä samoin kuin sitä, että teatteriharrastus on koulinut hänestä hyvän esiintyjän ja puhujan.

"Ennakkoluulot ylitettävä"

Ensimmäisen kauden kansanedustaja ja viime kesänä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi valittu Häkkänen on puolueen uusia kykyjä, josta on jo ehditty veikata puolueen uutta puheenjohtajaa Petteri Orpon jälkeen. Hän on osoittanut kykynsä sekä taustavaikuttajana että etulinjassa. Hän on edustanut puoluettaan usein television ja radion ajankohtaisohjelmissa.

Europarlamentaarikkona toiminut Terho hallitsee hyvin ulkoministeri Timo Soinin salkusta irrotetut Europpa-asiat. Mutta punavihreälle kulttuuriväelle mittatilauspuvussa viihtyvä Terho on punainen vaate. Mutta ei mennä asioiden edelle.

Terho sanoi heti valintansa jälkeen kulttuuriväelle ja kaikille suomalaisille, että hän haluaa juhlavuoden yhteisessä hengessä viedä suomalaista kulttuuria eteenpäin ja kehotti tekemään juhlavuodesta yhteisen ennakkoluulojen ylittämisvuoden. Terhon mukaan kansakunta ilman kulttuuria olisi kuin ruumis ilman sielua.

Häkkästä olisi jo tarvittu

Oikeus- ja työministerinä toiminut Jari Lindström on hoitanut leiviskänsä hyvin työministerinä. Hän kertoi valintakokouksen jälkeen suorastaan liikuttuneensa ryhmältä saamastaan tuesta jatkaa työministerinä.

Mutta oikeusministerinä hän on ollut näkymätön. Sanavalmista lakimies Häkkästä olisi tarvittu jo aikaisemmin selventämään, mitä Suomen laki sanoo turvapaikanhakijoista.

Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset ovat koetelleet kansalaisten oikeustajua, sillä monet eri tahot ovat lausuneet siitä mielipiteensä presidentti Tarja Halosta myöten. Kuntavaalien alla mopo karkasi käsistä monelta poliitikoltakin.

Tässä keskustelussa Lindström on ollut hiljaa. Tuleva oikeusministeri Häkkänen tuskin hautautuu lakikirjan taakse ministeriöönsä vaan ottaa asioihin kantaa ja tekee selväksi kansalaisille, mitä Suomen laki eri asioista sanoo.

Sipilä varmisti selustansa

Keskustassa ministereiden taakkaa tasoitetaan, sillä kolmen ministerin, pääministeri Juha Sipilän sekä Kimmo Tiilikaisen ja Mika Lintilän salkut menivät uusiksi. Maatalous- ja ympä­ris­tö­mi­nis­terin tehtävää hoitaneesta Tiilikaisesta tulee ilmastoministeri, sillä hän on kohta ympäristö- ja ener­gi­a­mi­nis­teri.

Sipilällä olleet omis­ta­ja­oh­jau­sa­siat ovat jatkossa elin­kei­no­mi­nis­teri Lintilällä. Energia-asiat puolestaan siirtyvät Lintilältä Tiilikaiselle, sillä omistajaohjausministeri ei voi hoitaa juridisesti energia-asioita.

Sipilä oli ottanut opikseen taannoisesta äänestyspäätöksestä, kun Sipilän ehdokas Lintilä sai vastaehdokkaan Mauri Pekkarisesta. Sipilä kysyi keskiviikkona etukäteen ryhmän mielipidettä tulevasta valinnasta.

Pekkarinen ilmoitti nytkin kiinnostuksensa ministerin tehtävään, mutta huomautti, ettei maa- ja metsätalousministerin posti ole hänen ydinosaamisaluettaan. Torstaina keskustan eduskuntaryhmässä oltiin varsin tyytyväisiä sekä uuden ministerin valintaan että ministerisalkkujen uuteen tehtäväjakoon.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja

