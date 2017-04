Kätilöopiston sairaalan synnytyksistä tulossa linjaukset pikapuoliin – Tehy: Homesairaalat ja hometerveyskeskukset yhtä iso ongelma kuin homekoulut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tekee yleislinjaukset Helsingin Kätilöopiston sairaalan toimintojen siirrosta lähiviikkoina.

Husin mukaan Porvoon sairaalaan synnytyksiä ei aiota palauttaa, vaan korvaavat synnytyssairaalat sijaitsevat Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueella. Porvoo ei tähän alueeseen kuulu.

– Porvoon synnytysosasto on suunnitelmien mukaisesti jo remontoitu syyskuussa aloittavan itäisen silmäyksikön käyttöön. Porvoon sairaalan palveluita kehitetään siten jatkossa ilman synnytyksiä, vahvistaa Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen.

Hus ilmoitti keskiviikkona, että Kätilöopiston sairaalan rakenteista on löytynyt laajalta alueelta sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita. Tämän vuoksi sairaalan tiloista luovutaan puolen vuoden kuluessa.

Tehy vaatii korjausohjelmaa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii kansallista korjausohjelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen korjausrakentamiseen.

– Tehyyn on tullut vuosien varrella lukuisia yhteydenottoja sisäilmaongelmien vuoksi. Työnantajien on puututtava ongelmiin ripeämmin, jotta työntekijät eivät sairastuisi. Nyt kun sote-uudistusta toteutetaan, on rakennusten kunto ja sisäilmaongelmat otettava vakavasti, painottaa Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Turun yliopisto ja Tehy julkaisivat viime vuoden loppupuolella laajan sisäilmatutkimuksen sosiaali- ja terveysalan toimipisteiden sisäilmasta. Selvityksen mukaan alan työntekijät oireilevat selvästi enemmän kuin muu väestö. Etenkin astma ja poskiontelontulehdus ovat tutkimuksen mukaan hälyttävän yleisiä.

Kosteusvaurioita, homeen hajua ja näkyviä homekasvustoja on vähintään joka viidennellä terveydenhuollon työpaikalla. Vastaajista 15 prosenttia on joutunut vaihtamaan työpistettä tai työpaikkaa sisäilmaongelmien takia.

–Sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja ja jopa työkyvyttömyyttä. Homesairaalat ja hometerveyskeskukset ovat aivan yhtä iso ongelma kuin homekoulut, Ojanperä sanoo.