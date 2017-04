Helsingin poliisin haaviin kaksi valepoliisia – "Huijaukset saattavat silti jatkua"

Valepoliisit ovat soittaneet uhrilleen tuntemattomasta numerosta ja jopa painostavaan sävyyn vaatineet uhria luovuttamaan pankkitunnukset, tai kuljettamaan pankkikortin ja tunnusluvun ennalta sovittuun paikkaan kaupungille.

Pelästyneenä, hämmentyneenä tai huijattuna uhrit ovat saattaneet luovuttaa nämä tiedot ja menettää huijareille jopa tuhansia euroja.



Helsingin poliisi otti keskiviikkona iltapäivällä Itäkeskuksen parkkihallissa kiinni kaksi henkilöä, joita epäillään edellä mainituista rikoksista. Toisin sanoen heitä epäillään virkavallan anastuksesta eli poliisina esiintymisestä ja useista muista rikoksista, joita tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä törkeä petos, petoksen yritys ja ryöstö.



– Kaksi epäiltyä on nyt kiinni, ja heidät on kuljetettu Pasilan poliisivankilaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tämäntyylisiä huijauksia enää jatkossa olisi. Päinvastoin epäilemme, että taustalla on useampi henkilö, rikoskomisario Tapio Hyvönen Helsingin poliisilaitokselta sanoo.

– Myös jatkossa kannattaa olla varuillaan ja omaisten kannattaa varoittaa iäkkäämpiä sukulaisiaan ja läheisiään tämäntyylisistä huijauksista, Hyvönen muistuttaa.



Poliisi painottaa erityisesti sitä, ettei virkavalta kysy ikinä luottokortin tunnuslukua, pin-koodia tai nettipankkitunnuksia puhelimessa tai kasvotusten. Poliisi ei myöskään pyydä nostamaan käteistä rahaa taikka siirtämään sitä millekään pankkitilille.

Mikäli saa tämäntyylisen hämäräperäisen puhelun tai yhteydenoton, ei missään nimessä kannata lähteä toimimaan huijarin ohjeiden mukaisesti, vaan tapauksesta tulee ilmoittaa pikimmiten hätäkeskukseen.

