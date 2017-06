Rajavartiosto: Venäjältä tuotu Suomeen lukuisia varastettuja autoja

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö on tutkinut rikollisryhmän toimintaa, jossa Venäjältä Suomeen on tuotu myyntitarkoituksessa ainakin 15 henkilöautoa. Autoista 11 on ollut varastettuja tai kadonneiksi ilmoitettuja, neljästä autosta ei ollut etsintäkuulutuksia.