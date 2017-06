Puolueväki arvioi: Soinilta jää suuri mutta ristiriitainen perintö

Puoluekokouksessa Jyväskylässä lauantaina Soini saa puolueväeltä niin kiitosta kuin kritiikkiäkin. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että jäljelle jääneet saappaat ovat suuret.

Soini on johtanut perussuomalaisia nyt 20 vuotta. Saarijärveläisestä saunasta puolue on kasvanut hänen johdossaan hallituspuolueeksi. Viime aikoina puolueen kannatus on kuitenkin laskenut hälyttävästi jo alle 10 prosenttiin.

- Timo Soini kasvatti tämän pulueen suureksi. 20 vuotta on vaatinut veronsa, eikä hän puheenjohtajana ole aina kerennyt kiertämään kenttää, puolustaa lahtelainen kansanedustaja Rami Lehto.

- Soinilta jää isot saappaat. Nyt kuitenkin puolueen on otettava uusi suunta. Toivoisin, että palattaisiin takaisin alkuperäisille juurille pienituloisten ja duunareiden puolustajaksi, Jyväskylän perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Tapani Mäki toteaa.

Siinä missä terholaisten leiristä Soinille löytyy ymmärrystä, Jussi Halla-ahon kannattajien joukoissa Soinin perintö saa kovaakin arvostelua.

- Perussuomalaisten politiikka on väljähtynyt Soinin aikana. Terävä EU-politiikka, talouspolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka on unohtunut, toteaa varkautelainen Jorma Tanninen.

- Yrittäjien asia on myös unohtunut. Byrokratiaa ei ole pystytty purkamaan, eikä yrittäjällä ole mitään turvaa, kritisoi puolestaan laukaalainen Sirpa Herronen.

Tannista harmittaa myös turvallisuudentunteen katoaminen kaikista Pohjoismaista.

- Isoissa yleisötapahtumissa pitää olla nyt järeät turvatoimet ja rekoilla blokata tiet. Ei tällaista ollut ennen. Tällainen suvaitsevaisuus tappaa meidän vapautemme, Tanninen harmittelee.