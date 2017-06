Saunomisella tieteellisesti todistettuja terveysvaikutuksia – tänään vietetään Suomalaisen saunan päivää

Tänään kesäkuun toisena lauantaina vietetään Suomalaisen saunan päivää. Saunomisella on myös tieteellisesti todistettuja terveysvaikutuksia.

Suomalaisen saunan päivää vakiintuneeksi liputuspäiväksi ajavan Suomen Saunaseuran mukaan on hyvin vaikea kuvitella suomalaisia ilman saunaa. Se on suomalaisuutta aidoimmillaan, ja löylyn höyryissä hikoava suomalainen on aidoimmillaan oma alaston itsensä.

– Todennäköisesti suomalaiset saunoivat jo ennen kuin tänne Uralin perukoilta hiihtivät. Sauna oli ennen Runebergia, Sibeliusta ja siniristilippua.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan jopa päivittäinen saunominen voi pienentää muun muassa sydänkuoleman vaaraa.

20 vuotta kestäneessä laajassa seurantatutkimuksessa havaittiin, että 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä oli 63 prosenttia pienempi sydänperäisen äkkikuoleman riski kuin kerran viikossa saunovilla. Myös sepelvaltimotautikuolleisuus, muu sydänkuolleisuus ja kokonaiskuolleisuus jäivät seurannan aikana pienemmiksi runsaasti saunovien joukossa.

Tutkimusta johtaneen dosentti Jari Laukkasen mukaan syytä runsaan saunomisen sydäntä suojaavan vaikutukseen ei vielä täysin tunneta. Saunominen saattaa kuitenkin alentaa verenpainetta ja ylläpitää verisuonten joustavuutta.

Itä-Suomen yliopiston mukaan runsas saunominen voi myös pienentää dementiaan sairastumisen riskiä. 20 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa havaittiin, että 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä oli 66 prosenttia pienempi todennäköisyys saada dementiadiagnoosi kuin kerran viikossa saunovilla.

– Sydän- ja verisuoniterveyden tiedetään kyllä vaikuttavan myös aivojen toimintaan. Saunomiseen liittyvillä hyvän olon ja rentoutumisen kokemuksilla voi myös olla merkitystä, Laukkanen arvioi.

Lähteet: Suomen Saunaseura: Suomalaisen saunan päivä

Itä-Suomen yliopisto: Runsas saunominen suojaa miehiä sydänkuolemilta

Itä-Suomen yliopisto: Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta