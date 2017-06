Jussi Wihonen iloitsi valinnoista: "Tämä on meille suuri mahdollisuus"

Perussuomalaisten joensuulainen kuntapoliitikko Jussi Wihonen kertoi illalla iloitsevansa puoluekokouksessa tehdyistä valinnoista.

- Tunnen heidät kaikki henkilökohtaisesti. Kaikki viisi mukaan lukien puoluesihteeri ovat viemässä aatetta eteenpäin, Wihonen sanoi.

Perussuomalaiset on jakautunut kahteen leiriin eli vennamo-soinilaisiin ja halla-aholaisiin. Kaikki neljä puheenjohtajaa ovat halla-aholaisia, joten Wihosen tyytyväisyydestä voi päätellä jotain.

- Tämä on meille suuri mahdollisuus. Seuraavassa puoluekannatusmittauksessa nousemme yli 10 prosentin, meille virtaa kannatusta ja väkeä sekä oikealta että vasemmalta.

Wihonen käyttää sanaa suvaitsevaisuus puhuessaan halla-aholaisesta puoluejohdosta.

- Tarkoitan sitä, että nyt on olemassa puolue, joka todella sanoo asiat niin kuin ne ovat. On ihmisiä, jotka eivät voi enää äänestää demareita tai kokoomusta, kun heille on nyt tarjolla me, jotka suvaitsemme ottaa heidät vastaan, Wihonen päättelee.