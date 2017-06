Presidentti Niinistö: Hallitusyhteistyön jatko on auki

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että hänen mielestään Suomessa näyttää nyt olevan uusi perussuomalainen puolue. Presidentiltä kysyttiin näkemyksiä perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksiin Kultaranta-keskusteluiden yhteydessä Naantalissa.

Niinistö sanoi, ettei voi presidenttinä olla valitsemassa hallituspohjaa, sillä se on puolueiden tehtävä. Hänen mielestään hallitusyhteistyön jatko on edelleen auki.

Presidentti otti kantaa myös siihen, että perussuomalaisten johdossa on nyt kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Teko on yleensä sovitettu, kun tuomio on kärsitty. On aika tehtävä edessä vakuuttaa, että ne elementit, jotka tuomioon johtivat, ovat poissa, Niinistö sanoi.

Hän myös totesi, että olisi hyvä parantaa tapansa, jotta ei tule uutta tuomiota.

Perussuomalaisten tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho haluaisi, että nykyinen ulkoministeri Timo Soini väistyisi. Presidentti Niinistö muistutti, että presidentin nimitysvalta ministerinimityksissä on yleensä ainoastaan muodollinen.

– Ehkä ulkoministerin kohdalla nyt vähän muutakin, hän pohti.

Korviin särähti

Presidentti otti kantaa myös perussuomalaisen uuden johdon EU-kritiikkiin.

– Kyllä minun korviini särähtää puhe, että Brysselistä pitäisi päästä irti. Olen tyytyväinen puolustusyhteistyön tiivistymisestä.

Perussuomalaisten koko puheenjohtajisto meni eilen uusiksi puoluekokouksessa. Uusi puheenjohtaja Halla-aho tunnetaan maahanmuuttovastaisista näkemyksistään. Puolueen uudet varapuheenjohtajat ovat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola, jotka myös tunnetaan maahanmuuttovastaisina.

Perussuomalaisten keskuudessa on keskusteltu mahdollisuudesta, että puolue asettuisi Niinistön taakse ensi vuoden presidentinvaaleissa. Niinistö ei usko, että perussuomalaiset häntä ehdokkaakseen asettaa.

– En usko, että sellaista vaaraa on olemassa, presidentti sanoi.

Niinistön mukaan kaikki suomalaiset ovat tervetulleita hänen tukijoikseen, ja minkäänlaista ilmoittautuneiden sensurointia on vaikea toteuttaa.