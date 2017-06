Hallitusyhteistyötä punnitaan tänään – Sipilä ja Orpo tapaavat Halla-ahon

Hallituspuolueiden johtajat kokoontuvat aamupäivällä punnitsemaan edellytyksiä hallitusyhteistyön jatkolle. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi eilen, että tänään ratkeaa, pysyykö hallitus kasassa perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksen jälkeen.

Puheenjohtajien tapaaminen alkaa kello 10. Sipilä on kertonut tyhjentäneensä kalenterinsa koko alkuviikoksi, jotta asiat voidaan käydä läpi kunnolla.

Maahanmuuttovastainen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho nousi perussuomalaisten johtoon viikonloppuna.

– Kun hallituspuolueen puheenjohtaja vaihtuu, käydään keskustelu lähinnä siitä, miten se vaikuttaa hallitusohjelmaan, Sipilä sanoi Ylellä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on sanonut, että yhteistyön edellytyksiä on harkittava vakavasti. Orpon mukaan perussuomalaiset on nyt eri puolue kuin kaksi vuotta sitten, joten nyt täytyy käydä tarkkaan läpi se, ovatko hallitusohjelman periaatteet ja arvopohja voimassa.

"Valitettavaa jos hallitus hajoaa henkilökysymyksiin"

Halla-aho sanoi eilisessä linjapuheessaan, että olisi valitettavaa, jos maan hallitus hajoaisi henkilökysymyksiin. Halla-aho sätti kokoomusta hallituksen nurkkaan ajamisesta ja arveli, että kokoomusta tuntuu hiertävän perussuomalaisten uuden puheenjohtajiston henkilövalinnat, ei poliittinen linja.

Myllerrys perussuomalaisten johdossa vaikuttaa todennäköisesti myös hallituksen kokoonpanoon. Puheenjohtaja Halla-aho on toivonut, että edeltäjänsä Timo Soini luopuisi ulkoministerisalkustaan.

Sipilä korosti eilen, että uusien ministerien nimittäminen hallitukseen ei ole pelkästään perussuomalaisten sisäinen asia.

– Myöskin ministerinimien täytyy nauttia muiden ryhmien luottamusta. Ministeriniminä ei voi olla ihan ketä tahansa, Sipilä sanoi Ylellä.