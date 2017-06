Sodankylässä etsitään kadonnutta muistisairasta vanhusta. Noin 70-vuotias mies katosi Sodankylän Vuotsossa poistuttuaan mökiltään.

Poliisin mukaan mies lähti mökiltään Kievariaavantien varresta jalkaisin maanantaina illalla puoli yhdeksän aikaan.

Kadonnut on 170-senttinen ja hänellä on harmaat hiukset sekä harmaa parta. Katoamishetkellä miehellä oli yllään sininen ulkoilupuku, jonka hihoissa on valkoiset raidat. Päässä hänellä on lippalakki.

Kadonneesta voi ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.